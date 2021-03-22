HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Doğumdan 1 hafta sonra ameliyat kıyafetiyle sokakta bulundu

Doğumdan 1 hafta sonra ameliyat kıyafetiyle sokakta bulundu

22.03.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da 15 yaşında başlık parasıyla evlendirilen bir kadın, 5.

Adana’da 15 yaşında başlık parasıyla evlendirilen bir kadın, 5. çocuğunu doğurduktan sonra ameliyathane kıyafetiyle sokakta bulundu. Belediye ekipleri tarafından bulunan kadının, 1 haftadır bu şekilde sokaklarda kaldığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Seyhan Belediyesi ekipleri Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde üzerinde ameliyathane kıyafeti olan bir kadının yattığını fark etti. Bunun üzerine ekipler olayı hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Belediye görevlileri, bir taraftan da kadın ile konuşmaya çalıştı. Kadın, yeni doğum yaptığını bebeğine el koyduklarını kendisinin de hastaneden çıktığını, kalacak yeri olmadığı için bir haftadır burada yattığını söyledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadını kontrol edip herhangi bir sağlık problemi olmadığını belirleyince polis, genç kadını alıp götürdü.

“15 yaşında başlık parasıyla evlendirildi”
İsminin Kader K. (25) olduğu öğrenilen genç kadının ifadesinde, 15 yaşında ailesinin kendisini başlık parası karşılığı evlendirdiğini, bu evlilikten 3’ü kız 4 çocuğu dünyaya geldiğini, ancak eşinin kendisini sürekli dövdüğü için doğuştan olan zeka geriliğinin arttığını, bu nedenle 1 yıl önce kocasının kendisini bıraktığını, annesinin evine döndüğünü, yaklaşık 10 ay önce de kaybolduğunu anlattığı öğrenildi. Kaybolduğu sırada hamile kalınca ailesinin kendisini istemediğini, hamile olduğu dönemlerde çoğu zaman sokaklarda kaldığı öğrenilen kadının Adana Şehir Hastanesi’nde dünyaya getirdiği kız çocuğuna bakamayacağı için bebeğin devlet korumasına alındığı, hastaneden taburcu olduktan sonra ailesine gitmeyip sokaklarda kalmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi. Genç kadın, polis tarafından ailesine teslim edilirken, bebeğin Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak sevgi evlerine yerleştirildiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sofralarınızı renklendirecek ürünlerSofralarınızı renklendirecek ürünler
Koronavirüs vaka sayıları yükseliyor! Yeni yasaklar gelebilirKoronavirüs vaka sayıları yükseliyor! Yeni yasaklar gelebilir
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
1/

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Diğer Haberler

Geçen yılın üzerine çıktı! İstanbul'un barajlarında son durum

İstanbul'un barajlarında son durum

Film sahnelerinin aratmayan anlar! Alacaklısını pompalı tüfekle kovaladı

Sokak ortasında pompalı tüfekli kovalamaca!

İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin iptali için dava açıldı

İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin iptali için dava açıldı

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri'nden kısıtlama açıklaması

Kış uykusundan uyanan boz ayılar böyle görüntülendi

Havaların ısınmasıyla ortaya çıktılar! Böyle görüntülendiler

Koronavirüs vaka sayıları yükseliyor! Yeni yasaklar gelebilir

Koronavirüs vaka sayıları yükseliyor! Yeni yasaklar gelebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.