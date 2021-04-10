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Doğumdan 5 gün sonra koronavirüse yakalanan Ezo Sunal yaşadıklarını anlattı

İlk bebeğini dünyaya getirdikten sonra koronavirüse yakalanan Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf ile geçirdiği zor günleri anlattı. 8 gün boyunca hastanede tedavi gören Sunal, "Daha kırkımız çıkmadan endişe, hastalık, özlem yaşadık" ifadelerini kullandı.

"HASTALIK VE ÖZLEM YAŞADIK"

Instagram hesabından kızı Nova ile el ele fotoğrafını paylaşan Sunal, bu zorlu süreçte yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Nova, 03.03.2021... Doğumdan 5 gün sonra kovid pozitif çıktı testim. 8 gün hastanede, 2 gün evde karantinada kaldım. 10 gün sonra bebeğime kavuşabildim çok şükür. Daha 40'ımız çıkmadan endişe, hastalık, özlem yaşadık ama şimdi daha iyiyiz. Arayan, soran, iyi dileklerini ve dualarını gönderen herkese teşekkürler. Hep yanımızda hissettiren tüm dostlarımız ve ailemiz...

"HOŞ GELDİN CANIM NOVA" İlk bebeğini dünyaya getiren Ezo Sunal'ın mutluluğuna ortak olan abisi Ali Sunal, sosyal medya hesabından yeğeninin dünyaya geldiğini müjdesini vererek "Ailemize hoş geldin canım Nova güzelim Nova" mesajını paylaşmıştı. Anneanne Gül Sunal ise, "Kemal bir kız torunumuz daha oldu. Adı Nova.. Manası Parlayan yıldız.. İnşallah ışıl ışıl bir hayatı olsun" notuyla müjdeli haberi duyurmuştu.

37 yaşındaki Ezo Sunal ilk kez annelik heyecanı yaşadı. Ünlü isme hamilelik sürecinde en büyük destek ailesinden geldi. Narin adında bir kızı olan Ali Sunal kardeşini bir an olsun yalnız bırakmadı.

Ezo Sunal hamile olduğunu ilk kez "Yeni yıla böyle giriyoruz. Enerjimiz, sağlığımız, neşemiz, sevdiklerimiz bizimle olsun" sözleriyle yılbaşında duyurmuştu.,