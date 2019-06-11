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Doğumdan çıktı, sınava girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 15:37 | Son Güncelleme

Etiyopya’da bir kadın doğum yaptıktan yarım saat sonra hastanedeki yatağında sınava girdi.Etiyopya’nın güneybatısında bulunan Oromia bölgesindeki Illubabor yöresinde bir market kasabası olan Metu’da 21 yaşındaki Almaz Derese, bebeğini dünyaya getirdikten yarım saat sonra hastanedeki yatağında sınava girdi.

Etiyopya’da bir kadın doğum yaptıktan yarım saat sonra hastanedeki yatağında sınava girdi.
Etiyopya’nın güneybatısında bulunan Oromia bölgesindeki Illubabor yöresinde bir market kasabası olan Metu’da 21 yaşındaki Almaz Derese, bebeğini dünyaya getirdikten yarım saat sonra hastanedeki yatağında sınava girdi. Derese bebeği doğmadan önce sınavlara girmeyi umuyordu ancak ortaokul sınavları Ramazan nedeniyle ertelenmişti. Hamileyken çalışmanın zor olmadığını ve sınavlarını gelecek yıla kadar ertelemek istemediğini söyleyen Derese, dün doğum yaptıktan sonra İngilizce, Habeş Dili ve Matematik sınavlarına girdi. Geri kalan sınavlarına ise 2 gün boyunca sınav merkezinde girecek. Derese’nin kocası Tadese Tulu, hastanede sınava girmesi için okulu ikna etmesi gerektiğini söyledi.
Etiyopya’da kızların ortaokuldan ayrılıp daha sonra okula dışarıdan devam etmeleri sık görülen bir durum. Tadese, şimdi onu üniversiteye hazırlayacak iki yıllık bir kursa katılmak istiyor.

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