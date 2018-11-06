"Doğumdan itibaren çocukların göz muayenesi yapılmalı"

İSTANBUL,(DHA) - Göz muayenesi bilinenin aksine bebeğin doğumundan hemen sonra başlıyor. Bazı hastalıklar yenidoğan bebeğin göz muayenesi ile teşhis edilebiliyor, bu nedenle doğumdan itibaren yapılan göz muayeneleri önem arz ediyor.

Medicana Bahçelievler Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Özgür Yaşar çocuklardaki göz problemleri hakkında bilgilendirdi. Yenidoğanın sık görülen problemlerinden ilkinin konjonktivit denilen göz enfeksiyonu olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Yaşar, "Bu durum basit bir muayene ile teşhis ve tedavi edilebilmektedir. Bununla birlikte genel göz muayenesi ile göz anatomisinde bir problemin olup olmadığı da teşhis edilebilmekte. Kolobom, konjenital katarakt, glokom, megalokornea, prematüre retinopatisi, retinoblastoma gibi bazı hastalıklar yenidoğanın göz muayenesi ile teşhis edilebilmektedir. Bu nedenle doğumdan itibaren göz kontrolü oldukça önemli" diye konuştu.

BEBEKLERDE 6'INCI AYDAN SONRA GÖZ KAYMASI VARSA HEKIME BAŞVURULMALI

Prematüre Retinopatisinin erken doğan ve küvezde oksijen almış düşük doğum tartılı bebeklerde sıkça gözlenebildiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Yaşar sözlerine şöyle devam etti: