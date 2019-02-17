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Doğumdan sonra ölen anne son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 15:20 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda doğumdan 5 saat sonra kanamasının artmasıyla fenalaşarak yaşamını yitiren Burcu İri (31), son yolculuğuna uğurlandı.

ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'nda doğumdan 5 saat sonra kanamasının artmasıyla fenalaşarak yaşamını yitiren Burcu İri (31), son yolculuğuna uğurlandı. Sakarya Valiliği'nde görev yapan Burcu İri (31), önceki gün Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'Ali' adını verdiği sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Doğumdan sora yeni doğan ünitesine alınan Burcu İri, 5 saat sonra kanamasının artmasıyla fenalaştı. Ameliyata alınan Burcu İri, yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı.Ailenin şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlattı.Burcu İri'nin cenazesi, otopsinin ardından Adapazarı Yağcılar Mahallesi'nde Hidayet Camii'ne getirildi. Kemal İri, eşinin tabutu başında taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına , Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, valilik personelleri, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Burcu İri'nin cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güneşler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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