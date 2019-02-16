Yüksek İhtisas Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydan Biri, "Bugün anne ölümlerinin dünya genelinde 100 binde 200'lerden 10'lara indiği, bebek ölümlerinin 100 binde 140'lardan 10'lara indiği bir tıbbi süreç konuşuyorsak bunlar gerçekten doğumla ilgili çabaların bir sonucu olarak karşımıza çıktı. Doğumları hastaneye taşımak anne ve bebek sağlığını düzeltti." dedi.

Bolu'da Koru Hastaneleri, Yüksek İhtisas Üniversitesi ve Doğasında Doğum Derneği tarafından düzenlenen "3. Uluslararası Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi" oturumlarla devam ediyor.

Prof. Dr. Aydan Biri, burada düzenlenen bir oturumda yaptığı konuşmada, dünya genelinde, normal şartlarda doğada olan doğumların son 100 yıl içinde hastanelerde gerçekleştiğine dikkati çekti.

Hastanelere taşınan doğumlarda sağlanan faydalar ile yapılan uygulamalara değinen Biri, şunları söyledi:

"Bugün anne ölümlerinin dünya genelinde 100 binde 200'lerden 10'lara indiği, bebek ölümlerinin 100 binde 140'lardan 10'lara indiği bir tıbbi süreç konuşuyorsak bunlar gerçekten doğumla ilgili çabaların bir sonucu olarak karşımıza çıktı. Doğumları hastaneye taşımak anne ve bebek sağlığını düzeltti ama birçok müdahaleyi de beraberinde getirdi. Bu müdahalelerin gerçekte gerekenden fazla yapılıyor olmasının tartışmaları başladı son yıllarda."