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Doğumsal kalp hastalıkları nelerdir?

24.10.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğumsal kalp hastalıkları, doğumların yaklaşık binde 8'inde ortaya çıkar. Doğumsal hastalıkların ise onda 1'ini doğumsal kalp hastalıkları oluşturur. Doğumdan bir müddet sonra teşhis edilebilen doğumsal kalp hastalıklarının belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi veren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Şener, konu ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Doğumsal kalp hastalıkları nelerdir?

Doğumsal kalp hastalıklarında bazı bozukluklar basittir ve tedavi gerektirmez. Örneğin kalp boşlukları arasındaki küçük delikler kendiliğinden kapanabilir. Takip edilmesi yeterlidir. Bazı doğumsal bozukluklar ise daha karmaşık olabilir ve ameliyat ya da ameliyatlar gerektirebilir.

DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARININ BELİRTİLERİ

Eğer kalp hastalığı ciddiyse doğumdan hemen sonra ya da birkaç ay içerisinde belirti verebilir.

  • Ciltte soluk gri ve mavi renk
  • Hızlı nefes alıp verme
  • Burun kanatlarının nefes alırken genişlemesi
  • Hırıltılı veya hışırtılı nefes almak
  • Beslenme sırasında nefes darlığı
  • Kilo alımında sorun
  • Bacak, karın ve/veya göz çevresinde şişlik

Bazı doğumsal kalp hastalıkları daha basit seviyede olabileceği için çocuk belli bir yaşa geldiğinde belirti verebilir. Daha büyük çocuklarda görülebilecek belirtiler şunlardır:

  • Aktivite sırasında çabuk yorulma
  • Aktivite sırasında meydana gelen nefes darlığı
  • El, ayak ve bileklerde şişlik

DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARININ NEDENLERİ (NASIL OLUŞUR?)

Kalp, hamileliğin 6.haftasında oluşmaya başlar. Bu dönemde şekil alır ve atar. Kalbe girip çıkan ana damarlar da bu kritik dönemde oluşur. İşte bu dönemden itibaren bebeğin kalp hastalıkları gelişmeye başlayabilir. Kesin neden tam olarak bilinmese de, bilinen şeyler çevresel faktörler, anne sağlığı, genetik etmenler, ilaçlar ve sigaradır.

DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARININ ÇEŞİTLERİ

Kalp Delikleri
Kalp boşluklarında ya da ana kan damarları arasında delik olabilir. Bu delikler oksijen bakımından zengin olan kanın fakir olan kan ile karışmasına neden olur. Delikler büyükse bu karışım daha fazla demektir ve çocuğun vücudunda dolaşan kan yeterli oksijeni taşıyamaz. Bu durum çocukta;

  • Ciltte ve tırnakta soluk mavi renge,
  • Nefes darlığına,
  • Huzursuzluğa,
  • Bacaklarda şişliğe neden olabilir.

DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARININ TEDAVİSİ

Bazı doğumsal kalp rahatsızlıkları kendiliğinden ve çocuk büyüdükçe düzelebilir. Herhangi bir tedaviye ihtiyaç duyulmaz. Ancak bazı hastalıklar ciddi olabilir ve hemen tedavi edilmesi gerekebilir. Hastalığın türüne göre tedavi yöntemi değişecektir. Bazı doğumsal kalp hastalıklarında cerrahi olarak açmaya gerek almadan müdahale yapılabilir. Örneğin kateterizasyon dediğimiz teknikle bacak toplardamarından ince bir tüp sokularak kateterin görüntüleme teknikleri yardımıyla kalbe girmesi sağlanır. Bu sayede delik onarılır.

Bazı vakalarda kalp defekti kataterle onarılamayabilir ve açık kalp ameliyatı gerekebilir. Ciddi bir kalp hastalığı mevcutsa ve kalbin onarılması mümkün değilse kalp nakli bir seçenek olabilir. Öte yandan bazı hafif rahatsızlıklar ilaçla tedavi edilebilir.

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