Doğumsal kulak deformitesi nedir? İşitme kaybına yol açar mı? Kulak deformitesi tedavisi nasıl olur?

KULAKTAKİ BU SORUN HEM İŞİTME HEM ÖZGÜVEN KAYBI NEDENİ Toplumda 6 bin bebekte bir görülen doğumsal kulak deformiteleri, işitme kayıplarına ve ilerleyen dönemlerde iletişim güçlüğüne neden oluyor. Çocuklarda özgüven kaybı ile birlikte sosyal ilişkilerde de problemlere yol açan kulak deformiteleri, modern yöntemlerle konforlu bir şekilde tedavi edilebiliyor. Genellikle 9 yaşından itibaren bu ameliyatın yapılabildiğini belirten Memorial Bahçelievler Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Prof. Dr. Serkan Orhan, çocuklardaki doğumsal kulak deformiteleri, işitme kayıpları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. ERKEKLERDE DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR Doğumsal kulak deformitelerine kulak kepçesi yetersiz gelişimi adı verilmektedir.Kusurlu kulaklar yaklaşık 6 bin doğumda bir görülür. Ciddi işitme kayıpları ise yaklaşık 17 bin 500 canlı doğumda bir görülmektedir. Ciddi işitme kayıplarının 10 çocuktan 6’sını erkekler, 4’ünü ise kızlar oluşturmaktadır. Kulağında deformite olan çocukların çoğunda dış kulak yolu da gelişememektedir. Bu hastalarda dış ortamdan gelen seslerin tamamı iç kulağa iletilmemektedir. Çünkü sağlam bir kulak kepçesi ve dış kulak yolu gelişmez. Hatta bu hastaların bir kısmında, orta kulak kemikçikleri de gelişmemiş olabilir. Dolayısıyla hava yolu ses iletiminin bozulmasına bağlı işitme kaybı gelişmektedir.

KULAK DEFORMİTESİ ÇOCUĞUN SOSYAL İLİŞKİLERİNE ZARAR VERİYOR İşitme kayıplı çocuklar vücutlarındaki eksik gelişen organlarından dolayı özgüven eksikliği hissederler. Deformiteli kulaklarını saçlarını uzatarak örtmeye çalışırlar. Okul öncesi ve okul çocuklarının acımasızca eleştirileri bu çocuklarda psikolojik travmaya neden olur. Bu nedenle kulak deformitesi olan çocukların tedavisi çocuğun özgüveninin sağlanması açısından da önemlidir. DOĞRU ZAMAN BEKLENMELİ Kaburga kıkırdakları kullanılarak yapılacak cerrahi işlemlerde çocuğun gelişimi için 9 yaşının beklenmesi çok önemlidir. 6 yaşındaki bir çocukta kulağın nihai gelişimi yaklaşık yüzde 80-85 oranında tamamlanmış olur. Cerrahi için kaburga kıkırdakları kullanılacaksa göğüs kafesi gelişiminin de yeterli olması gerekir. Aksi halde kaburga kıkırdakları alındıktan sonra solunum güçlüğü gelişebilmektedir. Bazı kaynaklar 6 yaşın göğüs kafesi gelişimi için uygun bir yaş olduğunu bildirirken, bazıları 9 yaşını beklemek gerektiğini savunmaktadır. Memorial Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nde kulak deformiteleri cerrahisi 9 yaşından itibaren tercih edilmektedir.

AMAÇ HEM İŞİTMENİN HEM DE ESTETİK GÖRÜNÜMÜN SAĞLANMASI İşitme kaybına kulak deformitesi de eşlik ediyorsa tedavide amaç hem kozmetik deformitenin düzeltilmesi hem de işitmenin sağlanmasıdır. Doğumsal işitme kusurları tedavi seçenekleri şöyle sıralanmaktadır: • Kaburga kıkırdağı ile cerrahi

• Sentetik materyaller ile cerrahi

• İmplant ve protezler

• Dış kulak yolunun açılıp kulak zarı oluşturulması

• Kemiğe implante işitme cihazı uygulaması

• Orta kulak aktif implantlar KABURGA KIKIRDAĞI İLE CERRAHİ TERCİH EDİLİYOR Dış kulak cerrahisi genellikle kaburga kıkırdağı alınarak gerçekleştirilmektedir. İşitme kaybında ise çocuğun orta kulak yapıları yeteri kadar gelişmiş ise dış kulak yolu açılır. Orta kulak yapıları yeteri kadar gelişmemiş hastalarda ise kemiğe implante işitme cihazları uygulanmaktadır. SABIRLI VE TİTİZ BİR ÇALIŞMA GEREKİR İki kulakta da işitme kaybı ve deformite ile doğan çocukta öncelikli tedavi işitmenin iyileştirilmesidir. Bu çocuklar ilgili merkezlerde yakından takip edilmeli, kemik yolu işitme cihazları veya dijital işlemcili kemik yolu cihazı ile işitme rehabilitasyonu sağlanmalıdır.

Çocuk 5 yaşına geldiğinde orta kulak yapıları yeteri kadar gelişmediyse operasyonla kemiğe implante işitme cihazları yerleştirilir. Orta kulak yapıları yeterince gelişmiş ise cerrahın tercihine bağlı olarak kulak oluşturulurken dış kulak yolu da açılabilir. Tek taraflı kayıplarda çocuğun diğer kulağının işitmesi test edilir.