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“Doğumu ebeler yaptırmalı, doktorlar sadece danışman olmalı”

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.02.2019 11:26 | Son Güncelleme

“Doğumu ebeler yaptırmalı, doktorlar sadece danışman olmalı”

Selin GÜRSEL / İSTANBUL, (DHA) “Doğumu ebeler yaptırmalı, doktorlar sadece danışman olmalı”“Doğumu ebeler yaptırmalı, doktorlar sadece danışman olmalı”

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