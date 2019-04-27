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Doğumunun 125. yılında Aşık Veysel Anma Yılı Açılış Konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 23:04 | Son Güncelleme

Doğumunun 125. yılında Aşık Veysel Anma Yılı Açılış Konseri

Başkentte, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TRT Avaz iş birliğinde, "Doğumunun 125'inci yılında Aşık Veysel Anma Yılı Açılış Konseri" etkinliği düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasındaki (CSO) etkinliğe, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'un yanı sıra çok sayıda diplomatik temsilci ile Türk Cumhuriyetlerinden davetliler katıldı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türk dünyasının sahip olduğu köklü müzik geleneğiyle, dünya müzik hazinesine büyük katkılar sağlayan pek çok sanatçı yetiştirdiğini söyledi.

Düsen Kaseinov, Türk dünyasının kültür ve sanat yaşamına ölümsüz eserler armağan eden saygın şahsiyetlerini kamuoyuna tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla anma yılları ilan eden TÜRKSOY'un, 2019 yılını büyük Azerbaycanlı şair İmadeddin Nesimi'nin doğumunun 650'nci yılı münasebetiyle "Nesimi'yi Anma Yılı" ve ünlü Ozan Aşık Veysel'in doğumunun 125'inci yılı münasebetiyle "Aşık Veysel Anma Yılı" olarak ilan ettiğini ifade etti.

Anma yılları uygulamasıyla pek çok önemli şahsı andıklarını kaydeden Kaseinov, "Aşık Veysel, bu kişiler arasında dikkati çeken, dünya gözüyle göremediklerini gönül gözüyle görmüş ve aktarmış bir halk ozanıdır. Onun nasıl bir insan olduğunu dizelerine bakarak anlamak mümkündür. O sadece bir ozan değil aynı zamanda bir filozoftur." dedi.

Kaseinov, "Güzelliğin on para etmez şu bendeki aşk olmasa" diyen Aşık Veysel'in şiirlerinde aşkın en saf halini ve doğa sevgisini bulabilmenin mümkün olduğunu vurguladı.

TÜRKSOY olarak her daim Türk dünyası ve ortak kültürüne hizmet için çalıştıklarını belirten Düsen Kaseinov, kendilerine verilen destekle çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

Açılış konseri, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Başkurdistan, Tataristan, Özbekistan, Moğolistan ve Türkiye'den 40'dan fazla sanatçının katılımıyla yapılırken, sanatçılar dinleyicilere müzik ziyafeti sundu.

Konserde sahne alan Türk dünyasının genç sanatçıları ise Aşık Veysel'in eserlerini yeni yorumlarla seslendirmenin yanı sıra birçok eserin prömiyerini de sergiledi.

Öte yandan, CSO'da "Renklerdeki Işık Aşık Veysel" isimli sergi de ziyarete açıldı.

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