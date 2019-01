Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdür Vekili ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Gürsel Bedir, özellikle zaman açısından önem arz eden vakalarda kullanılan ambulans helikopterle adeta saniyelerle yarışarak hastalara ulaştıklarını kaydetti.

- "Ambulans helikopter mükemmel hizmet"

Hasta ve hasta yakınlarının dualarını almalarının yaptıkları hizmette şevklerini artırdığını aktaran Bedir, "Özellikle kalp krizi, beyin kanaması, travma ve yeni doğan vakaları acil müdahale gerektiriyor ve ambulans helikopter bu manada mükemmel hizmet." ifadesini kullandı.

Dr. Gürsel Bedir, gerek hava ambulansı, gerekse zorlu kış şartlarının vazgeçilmezi olan snowtrack ve paletli ambulanslar ile de her türlü iklim koşullarında hastalara ulaştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Devletimizin bize sağladığı bu imkanlarla şifa bekleyen hastalarımızın yardımına giderek, onları en güvenilir şekilde hastanelerimize nakledip tedavilerini sağlıyoruz. Hava ambulansımızla geçen yıl yaptığımız 146 uçuş sayısıyla Türkiye birincisi olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gecesini gündüzüne katan vefakar sağlık çalışanlarımız her şeyin en güzelini hak ediyor. Can kurtarmak adına evlerinden uzakta her türlü zorlu kış şartlarında görevlerini layıkıyla yapan tüm sağlık çalışanlarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum."