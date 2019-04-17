"Doğu'nun Batısı, Batı'nın Doğusu" konseri

İSTANBUL (AA) - Müziklerinde Doğu ile Batı'yı sentezleyen Tanini Trio grubu, Klasik Türk Müziği yorumcusu Melihat Gülses ile "Doğu'nun Batısı, Batı'nın Doğusu" konserinde buluştu.

İş Sanat Konser Salonunda gerçekleşen etkinliğin ilk yarısında Tanini Trio sahne alırken, ikinci yarıda Melihat Gülses solist olarak gruba katıldı.

Kanunda Tahir Aydoğdu, neyde Bilgin Canaz ve piyanoda Burçin Bikez'in bulunduğu Tanini Trio'ya, bu konserde kontrbasıyla Baran Say ve davuluyla Erhan Seçkin eşlik etti.

Grup, "Valse Davet", "Sarı çocuk", "Major Segah", "Beyoğlu Aşıkları" ve "Nikriz Sitro"nun da aralarında olduğu besteleri yorumladı.

Konserin ikinci bölümünde "Mazi Kalbimde Yaradır" parçasında Bilgin Canaz ile dans eden Melihat Gülses, şarkı arasında dinleyicilere seslenerek şunları söyledi:

"Sizler için çok özel bir repertuvar hazırladık Tanini Trio grubumuz ile... Her biri birbirinden kıymetli sanatçıların yer aldığı bir grup ve bizim de bu üçüncü konserimiz. Gerçekten birlikte olmaktan bu salonda olmaktan büyük mutluluk duydum. Kadın bestekarlarla başladık. Bir kadın ruhunu en güzel şekilde temsil eden şarkılara farklı bir ruh, farklı bir derinlik kazandıran aynı bir kadının bir danteli nasıl örüp şekil verdiyse, bu güzel nameleri de bu eserlerde öyle dinleyebiliyoruz."

Gülses ayrıca, "Çok Aşığın Var Diyorlar", "Kalbim Seni Özler", "Gönül Penceresinden Ansızın Bakıp Geçtin" ve "Yar Saçların Lüle Lüle" gibi sevilen eserleri seslendirdi.

Konserde, Melihat Gülses'in kızı Neva Gülses de "Neredesin Sen" şarkısını yorumladı.

