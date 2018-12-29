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Doğu'nun "kar panterleri" arı gibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 14:14 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dün etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 1803 köy ve mahalle yolundan 1364'ü ekiplerin yoğun çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı - Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri kardan kapalı olan 439 yoldan Erzurum'daki 193, Erzincan'daki 110, Tunceli'deki 99, Iğdır'daki 22, Kars'taki 15 mahalle ve köy yolunu ulaşıma açmak için gece gündüz çalışıyor - Kar yağışının en etkili olduğu ve kışın çetin geçtiği illerden Erzurum'da ekiplerin dünden beri yaptığı çalışmalar ile yolu kapalı olan 950 köy ile yeniden ulaşım sağlandı

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde dün etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 1803 köy ve mahalle yolundan 1364'ü ekiplerin gece gündüz sürdürdüğü çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı. Bölgede 439 mahalle ve köy yolunun açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Bölgede bir süredir etkili olan kar yağışının ardından dün itibariyle bölge genelindeki 6 ilde ulaşıma kapanan 1803 mahalle ve köy yolunun ulaşıma açılması için Karayolları, İl Özel İdaresi ile belediye ekiplerince karla mücadele çalışması başlatıldı.

Ekiplerin gece gündüz iş makineleri desteğinde sürdürdüğü yoğun çalışmalar sonucu bölge genelinde kardan kapalı olan 1803 köy ve mahalle yolundan 1364'ünde yeniden ulaşım sağlandı.

Bölgede karın en etkili olduğu ve kışın çetin geçtiği illerden Erzurum'da dün 1143 mahalle yolu ile ulaşım sağlanamazken karla mücadele ekiplerinin yaptığı çalışma ile 950 yol ulaşıma açılarak kapalı köy yolu sayısı bugün 193'e düştü.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi 209 kar temizleme aracı ve 659 personelle, kent merkezinde karı temizlemek ve halen kapalı olan mahalle yollarını açmak için çalışıyor.

Kent merkezi ile ana arterlerde kapalı yol bulunmayan kentte Karayolları ekiplerinin ana arterlerdeki tuzlama ve yol kenarlarındaki karı temizleme çalışması devam ediyor.

- Erzincan

Erzincan'da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan ve zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışının ardından dün kapalı bulunan 219 köy yolundan 109'u açıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri halen kapalı olan ilçelerden Çayırlı'daki 15, İliç'deki 7, Kemah'taki 10, Kemaliye'deki 15, Otlukbeli'deki 5, Refahiye'deki 37, Tercan'daki 17 ve Üzümlü'deki 4 köy yolunu açmak için karla mücadele çalışması sürdürüyor.

Ekipler çalışmalarını 7 ekip, 10 greyder, 4 bıçaklı kamyon, 10 kepçe ve kar makineleri ile gerçekleştiriyor.

- Kars

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle dün ulaşıma kapanan 40 köy yolundan 25'i ekiplerce ulaşıma açıldı.

Ekipler halen kapalı olan il merkezindeki 2, Arpaçay'daki 5, Digor'daki 1, Sarıkamış'taki 3, Susuz'daki 4 köy yolunu açmaya çalışıyor.

Bu yollardaki karla mücadele çalışmaları İl Özel İdaresi ekiplerince yapılıyor.

- Tunceli

Dün 165 köy yolu kardan kapanan Tunceli'de ise halen 99 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Tunceli İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı 6 ekip, dünden beri 66 köy yolunu ulaşıma açarken halen kapalı olan 99 köy yolunda karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karayolları 86. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde sorumluluk alanlarında yer alan ana arterlerdeki tüm yolların ulaşıma açık olduğu ve ekiplerin kontrollerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Tunceli-Erzincan başta olmak üzere Tunceli-Ovacık kara yolunda yer yer buzlanma meydana geldiği aktarılan açıklamada, sürücülerin hız limitleri ile trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği kaydedildi.

- Ağrı

Ağrı'da dün sabah etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 170 köy yolu, İl Özel İdare ekiplerinin başarılı çalışmalarıyla açıldı.

Kapalı köy yolu bulunmayan kentte ekiplerin köy yolları kenarındaki karları temizleyerek yol genişletme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, sorumluluk alanında bulunan yolların açık olduğu, ancak yer yer buzlanma nedeniyle ekiplerin tuzlama çalışmasının devam ettiği bildirildi.

- Iğdır

Iğdır'da dün etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle dün 51 köy yolu ulaşıma kapanan kentte halen 22 köy yoluyla irtibat sağlanamıyor. Dünden beri 29 köy yolunu ulaşıma açan İl Özel İdare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Karın etkili olduğu Ardahan'da ise dün itibariyle ulaşıma kapanan 15 köy yolu da tamamen açıldı.

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Erzincan İl Özel İdaresi köy yolunu açma çalışması

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