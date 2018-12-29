ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde dün etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 1803 köy ve mahalle yolundan 1364'ü ekiplerin gece gündüz sürdürdüğü çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı. Bölgede 439 mahalle ve köy yolunun açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Bölgede bir süredir etkili olan kar yağışının ardından dün itibariyle bölge genelindeki 6 ilde ulaşıma kapanan 1803 mahalle ve köy yolunun ulaşıma açılması için Karayolları, İl Özel İdaresi ile belediye ekiplerince karla mücadele çalışması başlatıldı.

Ekiplerin gece gündüz iş makineleri desteğinde sürdürdüğü yoğun çalışmalar sonucu bölge genelinde kardan kapalı olan 1803 köy ve mahalle yolundan 1364'ünde yeniden ulaşım sağlandı.

Bölgede karın en etkili olduğu ve kışın çetin geçtiği illerden Erzurum'da dün 1143 mahalle yolu ile ulaşım sağlanamazken karla mücadele ekiplerinin yaptığı çalışma ile 950 yol ulaşıma açılarak kapalı köy yolu sayısı bugün 193'e düştü.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi 209 kar temizleme aracı ve 659 personelle, kent merkezinde karı temizlemek ve halen kapalı olan mahalle yollarını açmak için çalışıyor.