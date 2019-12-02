HABER

Doğunun kestanesi meşe palamudu toplanmaya başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 15:47 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesinde kış mevsiminin vazgeçilmez yemişlerinden meşe palamudu toplanmaya başlandı.Kendiliğinden yetişen bir sonbahar meyvesi aynı zamanda silindirik şekle sahip olan palamut, kestaneye benzerliğiyle biliniyor.

Batman’ın Gercüş ilçesinde kış mevsiminin vazgeçilmez yemişlerinden meşe palamudu toplanmaya başlandı.
Kendiliğinden yetişen bir sonbahar meyvesi aynı zamanda silindirik şekle sahip olan palamut, kestaneye benzerliğiyle biliniyor. Meşe ağacının meyvesi olan palamut, Batman ve çevresinde de bolca yetişiyor.
Gercüşlüler, kış aylarında tüketmek üzere sonbaharda çuval çuval meşe palamudu topluyor. Doğunun kestanesi olarak da bilinen palamudun çeşitli hastalıklara iyi geldiği de biliniyor. Daha çok kestane gibi soba üzerinde ya da közde kavruluyor. 5 liradan satılan palamut bölgede sonbahar aylarında toplanıp kış boyunca tüketiliyor. Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde dağlık arazide organik olarak yetişen meşe palamudu köylüler tarafından toplanıp kışın sobanın üzerinde pişirilerek yeniliyor. Meşe palamudu hem çiğ hem de pişmiş halde tüketiliyor. Meşe palamudunun herkesin sevdiği bir tat olduğunu anlatan köy sakinleri, özellikle sobanın üstünde yapılan palamudun daha lezzetli olduğunu ve bunu kışın çerez niyetine tükettiklerini söyledi.
Meşe ağacının meyvesi olan meşe palamudu şeker hastalığından diyabetten, sindirim sistemine kadar birçok hastalığa iyi geldiğini söyleyen köylülerden Salih Kavak, "Burada gördüğünüz gibi palamut topluyoruz burası Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyüdür. Bu palamutlar her hastalığa şifadır. Hem çiğ olarak hem de sobanın üzerinde pişirilerek yenilmektedir tadı çok lezzetlidir. 60 yaşın üzerindeyim bu sene gibi fazla olduğunu görmedim her gün gelip burada palamut topluyoruz. Her gün yaklaşık 100 kilogram palamut topluyoruz" dedi.

"Kestaneden daha lezzetli"
Palamudun kestaneden daha lezzetli olduğunu söyleyen Bilal Biçen, kestanenin kilosu 50 lira, bunun ise bedava olduğunu dile getirdi. Biçen, "Palamut topluyoruz bu sene palamutlar çok fazladır. Gelen giden kendine toplayıp çuvallarla eve götürüyor. Sobanın üzerinde pişirip yiyoruz. Kestaneden daha güzeldir" diye konuştu.

PARTNERÖnce Mahsun, sonra Özcan Önce Mahsun, sonra Özcan
Yayaya çarpıp ölümüne neden olan gencin ehliyeti yokmuşYayaya çarpıp ölümüne neden olan gencin ehliyeti yokmuş
İzmir'de koca dehşeti! Kadının son anları ortaya çıktıİzmir'de koca dehşeti! Kadının son anları ortaya çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Yunanistan'dan NATO zirvesinde skandal Türkiye talebi

Yunanistan'dan NATO zirvesinde skandal Türkiye talebi

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Bomba iddia! Falcao'nun yeni adresi!..

Bomba iddia! Falcao'nun yeni adresi!..

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Annesinin pencereden düşüp öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdi

Annesinin pencereden düşüp öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdi

Sokak ortasında eşi tarafından katledilmişti! Genç kadının son anları kamerada

İzmir'de koca dehşeti! Kadının son anları ortaya çıktı

2 ay önce evlenmişlerdi! Onları kaza ayırdı

2 ay önce evlenmişlerdi! Onları kaza ayırdı

Su borusundan çıktı! Tam 6 metre

Su borusundan çıktı! Tam 6 metre

2020 hac kontenjanı belli oldu! Diyanet İşleri Başkanı'ndan açıklama

Diyanet İşleri Başkanı açıkladı! Kontenjan arttı

MSB duyurdu! Rejim İdlib'de masumları vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

MSB duyurdu! Rejim İdlib'de masumları vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.