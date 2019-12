Doğunun kestanesi meşe palamudu toplanmaya başlandı

Batman’ın Gercüş ilçesinde kış mevsiminin vazgeçilmez yemişlerinden meşe palamudu toplanmaya başlandı.

Kendiliğinden yetişen bir sonbahar meyvesi aynı zamanda silindirik şekle sahip olan palamut, kestaneye benzerliğiyle biliniyor. Meşe ağacının meyvesi olan palamut, Batman ve çevresinde de bolca yetişiyor.

Gercüşlüler, kış aylarında tüketmek üzere sonbaharda çuval çuval meşe palamudu topluyor. Doğunun kestanesi olarak da bilinen palamudun çeşitli hastalıklara iyi geldiği de biliniyor. Daha çok kestane gibi soba üzerinde ya da közde kavruluyor. 5 liradan satılan palamut bölgede sonbahar aylarında toplanıp kış boyunca tüketiliyor. Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde dağlık arazide organik olarak yetişen meşe palamudu köylüler tarafından toplanıp kışın sobanın üzerinde pişirilerek yeniliyor. Meşe palamudu hem çiğ hem de pişmiş halde tüketiliyor. Meşe palamudunun herkesin sevdiği bir tat olduğunu anlatan köy sakinleri, özellikle sobanın üstünde yapılan palamudun daha lezzetli olduğunu ve bunu kışın çerez niyetine tükettiklerini söyledi.

Meşe ağacının meyvesi olan meşe palamudu şeker hastalığından diyabetten, sindirim sistemine kadar birçok hastalığa iyi geldiğini söyleyen köylülerden Salih Kavak, "Burada gördüğünüz gibi palamut topluyoruz burası Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyüdür. Bu palamutlar her hastalığa şifadır. Hem çiğ olarak hem de sobanın üzerinde pişirilerek yenilmektedir tadı çok lezzetlidir. 60 yaşın üzerindeyim bu sene gibi fazla olduğunu görmedim her gün gelip burada palamut topluyoruz. Her gün yaklaşık 100 kilogram palamut topluyoruz" dedi.

"Kestaneden daha lezzetli"

Palamudun kestaneden daha lezzetli olduğunu söyleyen Bilal Biçen, kestanenin kilosu 50 lira, bunun ise bedava olduğunu dile getirdi. Biçen, "Palamut topluyoruz bu sene palamutlar çok fazladır. Gelen giden kendine toplayıp çuvallarla eve götürüyor. Sobanın üzerinde pişirip yiyoruz. Kestaneden daha güzeldir" diye konuştu.