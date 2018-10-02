Doğunun lezzetlerini Türkiye'ye sunuyor

Girişimci Zeynelabidin Kızılkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işletmenin 1965 yılında babası tarafından kurulduğunu ve kendisinin bu işletmeyi bugünün şartlarına uyarlayarak çalışma yürüttüğünü söyledi.

Kısa sürede 9 şehirde 12 bayi oluşturan Kızılkaya, onlarca kişiye istihdam sağlayıp kent merkezi ve köylerdeki yaklaşık 1500 yerden topladığı sütlerden elde ettiği ürünleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki satış noktalarından ve internet üzerinden satışa sunuyor.

Bölgede bilinen çeçil, Van otlu peynir, Ağrı tulum peyniri, dil peyniri, örgü peyniri, Kars teker kaşarı, Kars göbek kaşarı, köy peyniri, Ardahan yayık tereyağı gibi ürünler başta olmak üzere birçok lezzeti bugünün şartlarına uydurarak geliştiren Kızılkaya, ürünlerini ülke pazarına sundu.

Mevcut tesislerin 2010 yılında kurulduğunu ve o günden beri birçok süt ürününü piyasaya sunduklarını belirten Kızılkaya, ilk olarak kaşar peyniri üretmeye başladıklarını dile getirerek, "Kaşar peynirini geliştirdik, gerekli tecrübeyi edindik ve süt ile alakalı bütün verilere sahip olduk. Daha sonra bölgenin ihtiyacı olan köy peyniri, Kars bölgesinde satılan teker kaşar, Van bölgesinde satılan Van otlu peyniri, Erzurum bölgesinde satılan çeçil peyniri gibi ürünlere yöneldik. Yapımlarını öğrendik, Ar-Ge çalışmalarını yaptık, bu bölgede üretilen ve batıda talep gören bütün ürünlerin yapımını öğrendik. Şu anda bölgede yapılabilen neredeyse bütün ürünleri yapıyoruz." diye konuştu.

- "Yöresel lezzetleri geliştirdik"

Bölgede asırlardır yapılan süt ürünlerinin doğallığını bozmadan, teknolojiden de faydalanarak kullanıma sunduklarını aktaran Kızılkaya, şöyle devam etti:

"Mesela Van otlu peynirini ambalajlayarak Türkiye'nin her bölgesine gönderme olanağı sunduk, çok güzel talep gördü. Bölgede taze kaşar yapılmazdı. Van otlu peynirini salamura şeklinde yapıp Van bölgesinde de satabiliyoruz. Kars'ta yapılan birçok peyniri burada ürettik, daha albenili, daha endüstriyel hale getirerek piyasaya sunduk."