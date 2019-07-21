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Doğu'nun saklı güzelliği: "Balık Gölü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 11:17 | Son Güncelleme

Türkiye'nin 2 bin 241 rakımlı en yüksek gölü olan Balık Gölü, Doğu Anadolu Bölgesi'ni ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu - Adaları, balık ve kuş türleri gibi doğal güzellikleriyle göz kamaştıran göle gelen turistler, göl çevresinde bulunan doğayla iç içe kamp alanlarında konaklayarak keyifli vakit geçiriyor - Turizm işletmecisi Serkan Yıldırım: - "Balık Gölü şu an çok talep görüyor, müşterilere yetişemiyoruz"

HÜSEYİN YILDIZ - Türkiye'nin 2 bin 241 rakımlı en yüksek gölü olan Balık Gölü ve çevresi, rotalarını Doğu Anadolu Bölgesi'ne çeviren turistlerin vazgeçilmez adreslerinden biri haline geldi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğal güzelliği bakımından saklı güzelliklerinden biri olan Balık Gölü, yılın her mevsimi ziyaretçilerini cezbediyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Iğdır'ın Taşlıçay ilçeleri arasındaki Sinek Yaylası mevkisinde bulunan Balık Gölü, adaları, balık ve kuş türleri gibi doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor.

Bölgede faaliyet gösteren turizm firmaları, turistlerden gelen yoğun talep üzerine rotalarını, misafirlerini büyüleyen Balık Gölü'ne çevirdi.

Almanya ve Fransa başta olmak üzere bir çok Avrupa ülkesinden de turistlerin ilgi gösterdiği bölgeye gelen ziyaretçiler, göl çevresinde bulunan doğayla iç içe kamp alanlarında konaklayarak keyifli vakit geçiriyor.

- "Avrupa'dan gelen turistler bölgeye hayran kalıyor"

Iğdır ve Ağrı'da faaliyet gösteren turizm firması yöneticisi Mehmet Çeven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeye gelen turistlerin özellikle Balık Gölü'nü görmek istediklerini söyledi.

Gölün yerli ve yabancı birçok turistin Doğu Anadolu gezi planında yer aldığını ifade eden Çeven, "Yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilere bölgeyi gezdiriyoruz. Ağrı Dağı'nı gezdirdikten sonra buraya kamp kuruyoruz. Yurt dışından getirdiğimiz gruplar burada kamp yaptıktan sonra çok mutlu olduklarını ifade ediyorlar." dedi.

Çeven, özellikle Avrupa'dan gelen ziyaretçilerin gölü çok beğendiğini belirterek, "Bir geceliğine getirdiğimiz Alman, Fransız yani Avrupa'dan gelen turistler ekstradan bir gece daha kalmak istiyorlar. Bu göl bekledikleri tüm talepleri tamamen karşılıyor." diye konuştu.

- "Yoğun talep var, müşterilere yetişemiyoruz"

Göl kenarındaki kamp ve piknik alanının işletmeciliğini yapan Serkan Yıldırım ise gölün son zamanlarda çok fazla kişi tarafından ziyaret edildiğini farkederek, bölgeye yatırım yapma kararı aldıklarını dile getirdi.

Arkadaşlarıyla piknik amaçlı bölgeye geldiğinde kamp alanı oluşturma kararı aldığını anlatan Yıldırım, "Daha büyük yatırımlar yapmayı düşünüyoruz. Balık Gölü şu an çok talep görüyor, müşterilere yetişemiyoruz. Özellikle Ağrı, Van, Iğdır ve Kars'tan ziyaretçiler geliyor. Yurt dışından gelenleri de ağırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Balık Gölü'ndeki işletmecilerden Esma Atabey ise göle çok sayıda ziyaretçi gelmesi nedeniyle göl kıyısına turistik tesis kurduklarını aktardı.

Çok sayıda insanın bölgeyi merak ederek ziyarete geldiğini vurgulayan Atabey, "Bazen yoğunluk oluyor ve işleri yetiştiremiyoruz. Kamp grupları geliyor, kamp alanlarımızı ve çadırlarımızı kullanıyorlar. Göle özgü sarı balık isimli balık yemeği ünlü, bunu yemeye gelenler oluyor. Birçok kişi önceden yer ayırtıyor. Özellikle hafta sonları çok kalabalık oluyor." diye konuştu.

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Ağrı Balık Gölü ığdır turizm

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