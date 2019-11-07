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Doğup büyüdüğü Spil Dağı'nda çektiği fotoğraflar tanıtım kitabında kullanılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 09:26 | Son Güncelleme

MANİSA'da, doğa yürüyüşü tutkunu olan dağcı İsa Göbeklioğlu (53), yamacında doğduğu Spil Dağı'nı ve burada yetişen bitkileri 11 yıldır fotoğraflıyor.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, doğa yürüyüşü tutkunu olan dağcı İsa Göbeklioğlu (53), yamacında doğduğu Spil Dağı'nı ve burada yetişen bitkileri 11 yıldır fotoğraflıyor. Spil Dağı ve bitki örtüsünü fotoğraflama hayalini Spil'in her noktasına giderek gerçekleştiren Göbeklioğlu'nun çektiği fotoğraflar aynı zamanda, Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Spil Dağı'nın tanıtımı için hazırlanacak kitapta kullanılacak.
1571 rakımlı Spil Dağı'nın eteklerinde bulunan 950 nüfuslu kırsal Sancaklı İğdecik Mahallesi'nde dünyaya gelen İsa Göbeklioğlu, çocukluk hayali olan Spil Dağı ve bitki örtüsünü fotoğraflama hayalini, 11 yıl önce, dağcılar ile çıktığı doğa yürüyüşlerinde hayata geçirmeye başladı. Bekar olan ve bir süredir asıl mesleği olan sayacılığı yapmayan Göbeklioğlu, 3 bin liraya aldığı bir fotoğraf makinesi ile Spil Dağı'nı karış karış gezerek, fotoğraf çekiyor. Sadece yaz ve bahar aylarında değil kışın karlı, yağmurlu havalarda zor şartlar altında bile vaktinin büyük bölümünü burada geçirerek Spil'in eşsiz güzelliğini objektifine taşıyan Göbeklioğlu, yaklaşık 100 bin fotoğraflık bir arşivin de sahibi. Spil'deki 120'yi aşkın endemik bitki türünün de arasında bulunduğu fotoğraflarının her birinin ayrı bir hikayesi olduğunu belirten Göbeklioğlu, şunları söyledi:
"Fotoğraf çekerken zaman zaman zorluklarla karşılaştığım oluyor. Bazen bir kareyi yakalamak için saatlerce bekliyorum. Spil Dağı'nın göllerini, çiçeklerini, endemik türlerini ve yaban hayvanlarını çekiyorum. Kardelen çiçeğini çekmek çok zor. Kar yağdığında çıkıyor. Karın üzerinden çekmek zorundayım. Çekim yapabilmem için yatmam gerekiyor. Yatacağım alanda çoğu zaman dikenler oluyor. Dikenine katlanmak zorunda kalıyorum. Genelde dik kesimlerde yetişen bir çiçek. Sonra çektiğim türler arasında 'Anemon' yani 'Manisa lalesi' var. Şu ana kadar çektiğim fotoğrafların sayısı 100 bini bulmuştur."
Çektiği fotoğrafları genelde Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü'ne verdiğini belirten Göbeklioğlu, "Fotoğrafları çekerken, dağcı olmamın avantajını kullanıyorum. Tek amacım Spil Dağı'nı herkesin gezmesini sağlamak, buranın tanıtımına katkıda bulunmak. Özellikle yurtdışından gelenler Spil Dağı'nı çok merak ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü'ne verdiğim fotoğraflar, tanıtım için hazırlanacak bir kitapta kullanılacak. Çok mutluyum. Çocuklarımıza bu güzellikleri miras bırakmamız lazım" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

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