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Doğup büyüdükleri köy gözlerinin önünde alevlere teslim oldu! Manisa'daki orman yangını 1 gün sonra kontrol altına alındı

Mynet Haber

Mynet Haber

8 dakika önce

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dün saat 13.00 sıralarında çıkan orman yangını yaklaşık 23 saat sonra kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları başladı. Alevler 250 hektarlık alanda etkili oldu. Yetiştikleri köyün alevler içinde yanmasını acı izleyen köylüler gözyaşlarını tutamadı. Yangında evi yanan Birol Kabaklı "Alevler gelince dozerle müdahale etmek istedik. Ancak 'Kaçın, canınızı kurtarın' anonslarını duyunca müdahale etmeyi bırakıp ayrılmak zorunda kaldık" diye konuştu.

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