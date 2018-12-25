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Doğurduğu bebeği hastanedeki çöp kutusuna atıp kaçan kadın yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 20:09 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta doğurduğu bebeğini hastane tuvaletinin çöp kutusuna atıp kaçan kadın yakalanıp bebeğiyle tedavi altına alındı

Kahramanmaraş'ta doğum yaptıktan sonra bebeği tuvaletin çöp kutusuna atan kadın, yakalanıp bebeğiyle tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Andırın Devlet Hastanesi Acil Servis yakınlarındaki kadınlar tuvaletinde çöp kutusunda bebek sesi duyan temizlik görevlisi, durumu hastane yetkililerine bildirdi.

Yeni doğduğu belirlenen kız bebek, yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Kadın ve Doğum Hastanesine sevk edildi.

Hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, bebeğin hastaneye karın ağrısı şikayetiyle başvuran M.Ç'ye (21) ait olduğunu tespit etti.

Evinde gözaltına alınan ve hastaneye götürülen M.Ç'nin yeni doğum yaptığı tespit edildi.

Kanaması olan genç kadın, bebeğin de bulunduğu Kahramanmaraş Kadın ve Doğum Hastanesinde tedavi altına alındı.

Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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ATMA çöp doğum kadın Kahramanmaraş tuvalet

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