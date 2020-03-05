HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Doğurduğu bebeğini pencereden cani anneye müebbet hapis

Doğurduğu bebeğini pencereden cani anneye müebbet hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2020 09:47 | Son Güncelleme

Çorum'da, erkek arkadaşından dünyaya getirdiği kız bebeğini poşete koyup, 5'inci kattaki evlerinin banyo penceresinden, apartman boşluğuna attığı iddiasıyla yargılanan Münevver B. (21), 'altsoyu olan çocuğu kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Doğurduğu bebeğini pencereden cani anneye müebbet hapis

Olay, 10 Kasım 2017 günü, Çöplü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşayan Münevver B., erkek arkadaşından hamile kaldı. Olay günü 5'nci kattaki evlerinin banyosunda, doğum yaparak, kız bebek dünyaya getidi. Ardından da bebeği, poşete koyup, banyonun penceresinden apartman boşluğuna attı.

Bir süre sonra rahatsızlanan genç kız, ailesi tarafından çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Münevver B.'nin doktorlara doğum yaptığını söylemesi üzerine, polise bilgi verildi. Polis, annenin verdiği bilgi doğrultusunda 8 aylık dünyaya geldiği tespit edilen bebeğin cesedini buldu. Münevver B., tedavisinin ardından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

'ERKEK ARKADAŞIMDAN HAMİLE KALDIM'

İfadesinde lise 3'üncü sınıftayken aynı okulda eğitim gören E.S.M. ile tanıştığını, bir süre sonra aralarında sözlendiklerini ve evlenmeyi düşündüklerini anlatan Münevver B., "Ailem erkek arkadaşımla görüşmemi istemediği için gizli gizli buluşuyorduk. Erkek arkadaşımin evinde kendi rızamla cinsel ilişkiye girdim. Daha sonra hamile kaldığımı öğrendim. Korktuğu için gizledim.

Olay günü yemek yedikten sonra sancılandım. Banyoya geçtim. Yaklaşık yarım saat sonra bebek doğdu. Bebek tuvalet taşının üzerine kafa üstü düştü. Çocuğun nefes almadığını anladım. Çocuğu poşetin içerisine koyup, pencereden boşluğa attım. Banyoda duş aldığım sırada dengemi kaybedip düştüm. Gözlerimi açtığımda kendimi hastanede buldum" dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Çorum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanan Münevver B., 'altsoyu olan çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olumsuz etkilerini dikkate alara, müebbet hapis cezasına çevirdi.

Doğurduğu bebeğini pencereden atan anneye müebbet hapis

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Taksim'de iğrenç olay! Gözaltına alındıTaksim'de iğrenç olay! Gözaltına alındı
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
Çorum bebek

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türkiye'ye hava desteği çağrısı!

ABD'den Türkiye'ye hava desteği çağrısı!

Öğretmen dizisi sosyal medyada olay yarattı

Öğretmen dizisi sosyal medyada olay yarattı

İstanbul'da mezarlıkta kanlı hesaplaşma

İstanbul'da mezarlıkta kanlı hesaplaşma

Adalet Bakanı Gül'den CHP'li Özkoç'la ilgili flaş açıklama!

Adalet Bakanı Gül'den CHP'li Özkoç'la ilgili flaş açıklama!

'Sahte kanser hastası' olayında yeni gelişme! Haluk Levent sahip çıktı

'Sahte kanser hastası' olayında yeni gelişme! Haluk Levent sahip çıktı

23 yıl sonra yeniden: BMW'nin logosu değişti! İşte BMW'nin yeni logosu

23 yıl sonra yeniden: BMW'nin logosu değişti! İşte BMW'nin yeni logosu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Şehit cenazesinde tepki çeken an! Milletvekili namaz kılanların önüne geçip...

Şehit cenazesinde tepki çeken an! Milletvekili namaz kılanların önüne geçip...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İğrenç iddialar! 'İki kişi tecavüz ederken içeri girdi'

İğrenç iddialar! 'İki kişi tecavüz ederken içeri girdi'

Dikkat çeken iddia: Koronavirüsün ilacını buldum

Dikkat çeken iddia: Koronavirüsün ilacını buldum

Diğer Haberler
Ağabeyine "Bacıma iyi bak" mesajı atıp kendini vurdu

Ağabeyine "Bacıma iyi bak" mesajı atıp kendini vurdu

İstanbul'da 3 milyonluk kaza! Yeni aldığı otomobille arkadaşının cipine çarptı

İstanbul'da 3 milyonluk kaza!

Erzurum'da züccaciye dükkanı açılışında 'indirim' izdihamı

Haberi alan koştu! İzdiham meydana geldi

Son dakika! Son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi

İdlib şehidinin "Şehit olmak kalbime doğuyor" dediği videosu çıktı

Görüntüleri ortaya çıktı! "Şehit olmak kalbime doğuyor"

Taksim'de taciz iddiası! Gözaltına alındı

Taksim'de iğrenç olay! Gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.