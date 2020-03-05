Doğurduğu bebeğini pencereden cani anneye müebbet hapis

Olay, 10 Kasım 2017 günü, Çöplü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşayan Münevver B., erkek arkadaşından hamile kaldı. Olay günü 5'nci kattaki evlerinin banyosunda, doğum yaparak, kız bebek dünyaya getidi. Ardından da bebeği, poşete koyup, banyonun penceresinden apartman boşluğuna attı.

Bir süre sonra rahatsızlanan genç kız, ailesi tarafından çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Münevver B.'nin doktorlara doğum yaptığını söylemesi üzerine, polise bilgi verildi. Polis, annenin verdiği bilgi doğrultusunda 8 aylık dünyaya geldiği tespit edilen bebeğin cesedini buldu. Münevver B., tedavisinin ardından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

'ERKEK ARKADAŞIMDAN HAMİLE KALDIM'

İfadesinde lise 3'üncü sınıftayken aynı okulda eğitim gören E.S.M. ile tanıştığını, bir süre sonra aralarında sözlendiklerini ve evlenmeyi düşündüklerini anlatan Münevver B., "Ailem erkek arkadaşımla görüşmemi istemediği için gizli gizli buluşuyorduk. Erkek arkadaşımin evinde kendi rızamla cinsel ilişkiye girdim. Daha sonra hamile kaldığımı öğrendim. Korktuğu için gizledim.