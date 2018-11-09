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Doğurganlık oranlarında çarpıcı düşüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 12:28 | Son Güncelleme

195 ülkenin yarısında, nüfuslarının devamlılığını sağlayacak kadar doğum olmuyor

Dünya çapında yapılan bir araştırma doğurganlık oranlarının çarpıcı biçimde düştüğünü ortaya koydu.

Sonuçları Lancet dergisinde yayımlanan, 1950-2017 döneminde 195 ülkede doğurganlık eğilimlerinin incelendiğini araştırma, ülkelerin yarısının, nüfuslarının devamlılığını sağlayacak kadar çocuk sahibi olunmadığı anlamına gelen "bebek iflasıyla" karşı karşıya olduğunu gösterdi.

Bulguları "büyük sürpriz" sözleriyle nitelendiren uzmanlar, "torundan çok büyükanne ve babanın", toplumları derinden etkileyen sonuçları olacağını belirtti.

Araştırmada kadınların 1950'de ömürleri boyunca ortalama 4,7 çocuk dünyaya getirdiği, bu sayının geçen yıl kadın başına 2,4'e düştüğüne dikkat çekildi.

Batı Afrika'da Nijer'de bir kadının ortalama 7,1 bebek doğurduğu, Türkiye'de bu sayının ortalama 1,8, Kıbrıs'ta ortalama 1 olduğu ifade edildi.

Yine Avrupa'daki birçoğu müreffeh ülkelerde doğurganlık oranlarının düşük olduğu kaydedildi.

Araştırmada, kadın başına ortalama çocuk sayısı 2,1'in altına düşen ülkelerde nüfusların en nihayetinde küçülmeye başladığına işaret edildi.

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doğurganlık oranları Lancet

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