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Doğuş, estetik iddialarına yanıt verdi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.05.2018 17:29 | Son Güncelleme

Şarkıcı Doğuş, hakkında çıkan estetik iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile yanıt verdi

Doğuş, estetik iddialarına yanıt verdi!

Şarkıcı Doğuş'un estetik yaptırdığı iddia edilmişti. Doğuş estetik iddialarına çektiği bu video ile sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. İşte Doğuş'un o açıklaması:

"Arkadaşlar estetik yaptırdı yaptırmadı salak salak saçma sapan şeyler var ortada onu ben bir söyleyeyim. Gördüğünüz gibi bir estetiğim herhangi bir şeyim yok makyajım var. Bir sinema filmi çekiyorum. Sevgiler Saygılar."

'SÜRME DEĞİL, DOĞUŞTAN' DEMİŞTİ

Doğuş göz çevresindeki siyahlık için de daha önce şu açıklamayı yapmıştı: ''Bu soruyu sık sık duyuyorum ama sürme sürdüğüm falan yok. Benimki doğuştan olan bir şey"

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