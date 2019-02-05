MAGAZİN

Doğuş hem saç hem de kaç ektirdi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.02.2019 09:16 | Son Güncelleme

Yeni imaj! Şarkıcı Doğuş, hem saçlarını hem de kaşlarını ektirdi.

Doğuş hem saç hem de kaç ektirdi!

Doğuş, geçtiğimiz gün hem saçlarını hem de kaşlarını ektirdi.

Kaşlarına yaptırdığı operasyon sonrası gözlerinin altında morluklar oluşan şarkıcı, yaklaşık iki hafta sonra normal haline döneceği ve sağlığına kavuşacağı öğrenildi.

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