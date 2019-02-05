Doğuş hem saç hem de kaç ektirdi!

Do\u011fu\u015f, ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcn hem sa\u00e7lar\u0131n\u0131 hem de ka\u015flar\u0131n\u0131 ektirdi.\nKa\u015flar\u0131na yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 operasyon sonras\u0131 g\u00f6zlerinin alt\u0131nda morluklar olu\u015fan \u015fark\u0131c\u0131, yakla\u015f\u0131k iki hafta sonra normal haline d\u00f6nece\u011fi ve sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na kavu\u015faca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. \n\nPARTNEREn stressiz meslekler belli olduSurvivor Atakan I\u015f\u0131ktutan kimdir?Survivor Seda Ocak kimdir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum