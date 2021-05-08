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Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın beş yaşına bastı

08.05.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran isimlerden olan şarkıcı Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın beş yaşına bastılar.

Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın beş yaşına bastı

Doğuş, ikizleri Arda ve Arın’ın beşinci yaş gününü eşi Hoşgedem Hidayetgızı ile Azerbaycan'daki evlerinde verdikleri mini partiyle kutladı.

Baba olmanın mutluluğunu her daim dile getiren Doğuş, ikizleri Arda ve Arın’ın doğum gününü paylaştığı bu duygusal mesajla kutladı.

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Doğuş paylaşımına, "Masumlarım bugün 5 yaşına bastı. Ben bu yaşlarda çok mutsuzdum, zaman zaman Arda ve Arın keşke ben olsam diyorum. Cennet gözlü meleklerim daha dün gibi annenizin kucağına ben verdim sizi. Her ne kadar Arın bize zor anlar yaşatıp 21 gün küvezde kalsada annenizle hep dua edip kavuştuk size. Diyeceğim o ki sizi seviyorum aşklarım..." notunu düştü.


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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan
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