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Doğuş'un son hali görenleri şaşırttı

29.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun zamandan beri ekranlarda görünmeyen Şarkıcı Doğuş ailesi ile gözlerden ve magazinden uzakta yaşıyor. Çok uzun süredir ekranlara gelmeyen Doğuş'un son halini görenlerin ağzı açık kaldı! Doğuş'un eski halinden eser kalmadı.

Pop müziğinin tanınan ve sevilen ismi Şarkıcı Doğuş, çok uzun süredir, ekranlarda gözükmüyor eşi ve çocukları gözlerden uzakta yaşamayı tercih ediyor.

Doğuş, sevenlerini şaşırttı!

'Gamsız' ve 'Ben Sensiz Ne Yaparım?' gibi hit parçaların bulunduğu, 1997 tarihli ilk albümü ile tanıdık Doğuş'u. Bir döneme damga vuran isimlerden olan şarkıcı Doğuş çıkardığı albümlerde geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştu.
Bir döneme damga vuran isimlerden olan şarkıcı Doğuş çıkardığı albümlerde geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştu. 2014 yılında hayatını birleştirdiği eşi Azeri sunucu Xosqedem Hidayetqizi ile güzel bir evliliği olan Doğuş'un 2016 yılının mayıs ayında dünyaya gelen ikiz oğulları var.
Gözlerden uzak büyüyen Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın şimdilerde 5 yaşında ve babalarının kopyası...
Son hali ile kameralara yansıyan ünlü isim Doğuş yok artık dedirtti. Eski halinden eser kalmayan Doğuş, bambaşka biri haline geldi .Doğuş'u sevenler, Doğuş'un son halini tanımakta zorluk çekiyor.

DÜET İLE DÖNÜYOR

DÜET İLE DÖNÜYOR
Genç yeteneklerin yanı sıra birçok ünlü ismi aynı çatı altında buluşturacak olan Doğuş, bir araya getireceği isimlerle düet çalışmasına imza atacak.
Öte yandan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz yıl haziran ayında piyasaya çıkan "5'li" isimli albümünü çıkarmıştı. Albüm sonrası 46 yaşındaki şarkıcı, "Albüm güzel gidiyor. Pandemiye rağmen güzel işler alıyorum. Eylül sonuna kadar 6 sahnem daha var" demişti.
Anahtar Kelimeler:
pandemi
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