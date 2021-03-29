Doğuş'un son hali görenleri şaşırttı

Pop müziğinin tanınan ve sevilen ismi Şarkıcı Doğuş, çok uzun süredir, ekranlarda gözükmüyor eşi ve çocukları gözlerden uzakta yaşamayı tercih ediyor.

Doğuş, sevenlerini şaşırttı!

'Gamsız' ve 'Ben Sensiz Ne Yaparım?' gibi hit parçaların bulunduğu, 1997 tarihli ilk albümü ile tanıdık Doğuş'u. Bir döneme damga vuran isimlerden olan şarkıcı Doğuş çıkardığı albümlerde geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştu.

Bir döneme damga vuran isimlerden olan şarkıcı Doğuş çıkardığı albümlerde geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştu. 2014 yılında hayatını birleştirdiği eşi Azeri sunucu Xosqedem Hidayetqizi ile güzel bir evliliği olan Doğuş'un 2016 yılının mayıs ayında dünyaya gelen ikiz oğulları var.

Gözlerden uzak büyüyen Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın şimdilerde 5 yaşında ve babalarının kopyası...

Son hali ile kameralara yansıyan ünlü isim Doğuş yok artık dedirtti. Eski halinden eser kalmayan Doğuş, bambaşka biri haline geldi .Doğuş'u sevenler, Doğuş'un son halini tanımakta zorluk çekiyor.

DÜET İLE DÖNÜYOR Genç yeteneklerin yanı sıra birçok ünlü ismi aynı çatı altında buluşturacak olan Doğuş, bir araya getireceği isimlerle düet çalışmasına imza atacak.