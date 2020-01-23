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Doğuştan ay-yıldızlı kuzunun ’yükü’ ağır

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 09:17 | Son Güncelleme

Ordu’da 3 ay önce dünyaya gelen ve ‘Şanlı’ adı verilen kuzunun üzerindeki ay-yıldız ve asker figürü görenleri şaşırtıyor.Kumru ilçesi Eskiçokdeğirmen Mahallesi’nde küçükbaş hayvanları bulunan Hayrettin Geyikçeli’nin, 3 ay önce bir kuzusu dünyaya geldi.

Ordu’da 3 ay önce dünyaya gelen ve ‘Şanlı’ adı verilen kuzunun üzerindeki ay-yıldız ve asker figürü görenleri şaşırtıyor.
Kumru ilçesi Eskiçokdeğirmen Mahallesi’nde küçükbaş hayvanları bulunan Hayrettin Geyikçeli’nin, 3 ay önce bir kuzusu dünyaya geldi. Kuzunun, sol tarafında beyaz tüylerle oluşan ay-yıldız deseni ve askeri andıran şekiller, insanların ilgisini çekti. ‘Şanlı’ adı verilen kuzunun tüyleri uzadıkça desenler az da olsa belirginliğini kaybetse de görenler, “Üzerindeki desenler özenle ayarlanmış gibi. Türk kuzusu böyle şanlı dünyaya gelir, yükü de ağır” yorumunda bulunuyor.

“Ay-yıldızı görünce çok şaşırdım”
Kuzunun sahibi Hayrettin Geyikçeli, 3 ay önce dünyaya gelen kuzunun üzerinde doğduğunda ay-yıldız ve askere benzeyen bir figür olduğunu söyledi. Geyikçeli, “Siyah olduğu için ay-yıldız net bir şekilde belli oluyor. Tüyleri kısa iken daha da belirgindi ama uzadığı için biraz şekilleri bozuldu. Bu dünyaya gelince bizzat yanındaydım, ay-yıldızı görünce çok şaşırdık” dedi.
Geyikçeli ayrıca, uygun bir fiyat teklif edilmesi durumunda kuzuyu satmak istediklerini de sözlerine ekledi.

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