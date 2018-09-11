Doğuştan bir bacağı olmayan 'Yunus' için sponsor aranıyor

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'deki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'nda bakılan ve doğuştan ön sağ bacağı olmayan 'Yunus' isimli dana için sponsor aranıyor. Çiftlik kurucusu Sibel Çağlar, hareket etmekte zorlanan Yunus için askılı lastikli bir sistem düşündüklerini fakat bunun maliyetinin 35-40 bin liralara olacağını, bu rakamın bütçelerini aştığını belirtti.

Yozgat'ta bir çiftlikte sağ ön bacağı olmadan dünyaya gelen Yunus isimli dana, İzmir'deki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı Kurucusu Sibel Çağlar tarafından satın alındı. Sahibinin 6 aylık olduğunda keseceğini söylediği 'Yunus'a barınakta bakan Çağlar, "Onu aldık ve adını Yunus koyduk. Çünkü Yunus gibi çok güzel bir yüzü var. Çok masum, akıllı. O kadar uysal ki; bir kediyi dizinize yatırdığınız gibi, onu da dizinize yatırıp sevebiliyorsunuz" dedi. Şimdi 4 aylık olan ve hareket ederken zorlanan 'Yunus' için özel tasarımlı bir sistemin geliştirilmesi gerektiğini, ancak bunun kendilerinin bütçesini aştığını kaydeden Sibel Çağlar, sponsor aradıklarını belirtti.

'YUNUS İÇİN 40 BİN LİRA GEREKİYOR'

Hareket ederken bedenini taşımakta zorlanan, bacakları sık sık yorulan 'Yunus'un imdadına çiftlikte çalışanlar koşuyor. Onu güçlükle ayağa kaldırarak yürümesine yardımcı oluyorlar. Yunus, büyüdükçe ağırlaşıyor ve onu düştüğü yerden ayağa kaldırmak için her defasında biraz daha fazla insan gücüne ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle kendilerine maddi olarak destek sağlayacak sponsorlara ihtiyaç duyduklarını aktaran Sibel Çağlar, "Yunus'un yeterli kemik pozisyonu yok. O nedenle hareketli bir protez söz konusu değil. Tekerlekli yapılabilir ama onda da yatamaz. Söküp takmak, ona da eziyet olur. Askılı lastikli bir sistem düşünülebilir. Ama o da 35-40 bin liralara mal olacak bir sistem. Şu an için bütçemizi aşıyor. Ama biri çıkar da 'Ben sponsor oluyorum, bunu yapalım' derse, projesini çizdirip yaparız. Yunus için böyle bir sistem yapılabilir. Arka bacakları da ön bacağı da böylece aşırı şekilde yorulmaz" dedi.