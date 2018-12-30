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Doğuştan böbrek hastasına organ nakli

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 10:45 | Son Güncelleme

Çanakkale’de, doğuştan böbrek hastası 62 yaşındaki Doğan Volkan Suda, organ bağışıyla sağlığına kavuştu - Doğan Volkan Suda: - "Elimde telefon 24 saat 'Şimdi haber gelecek' diye bekledim. Su içmek çok büyük bir mutluluk. Hep kısıtlandık. Esaret sona erdi"

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale’de, doğuştan böbrek hastası olup son 4 yıldır diyalize bağlı yaşayan 62 yaşındaki Doğan Volkan Suda, organ bağışıyla sağlığına kavuştu.

Evli ve iki çocuk babası 62
yaşındaki Doğan Volkan Suda, böbrek hastası olarak doğdu.
Yıllarca hastalıkla mücadele eden Suda, 4 yıl önce böbreklerin
tamamen iflas etmesi sonucu diyalize bağlı yaşamaya
başladı.

Diyalize bağlanması nedeniyle zor günler geçiren Suda, 1,5 yıl önce Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)
Organ Nakli Merkezine başvurdu. Tedavisine burada devam edilen Suda, organ listesine girerek kendisine uygun böbreği
beklemeye başladı. 1,5 yılın sonunda nakil bekleyenlerde ilk sırada olan Suda'ya 3 saatlik ameliyatla böbrek nakli yapıldı.

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Organ
Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, yaptığı açıklamada, hastanın, anadan doğma
böbrekten rahatsızlık yaşadığını ifade etti.

Hastanın,
kistlerin hasar verdiği böbrekte organ yetmezliğiyle sonuçlanan hastalıkla mücadele ettiğini vurgulayan Alan, "Doğan
Bey bu böbrek hastalığıyla yıllarca mücadele etti ama 4 yıl
önce böbrekler tamamen iflas etti ve diyalize girmeye başladı.
Haftada 3 kez, 4-5 saat diyalizde bağlı kalmak iş hayatını,
evlilik hayatını, sosyal hayatını etkiliyordu. Bundan bir an önce
kurtulmak istedi. Makineye bağlı yaşamak istemedi ve bize müracaat
etti. Biz gerekli tetkikleri yaptık ve Doğan Bey'e beyin ölümü
gerçekleşen bir hastadan organ çıkarım listesini aldık." diye konuştu.

Alan, Suda'nın ÇOMÜ Organ Nakli Merkezine 1,5 yıl önce kayıt olduğunu hatırlatarak, "Balıkesir'de
beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın yakınları, organları
bağışladı ve böbrekler bizim merkezimize sunuldu. Biz de Bakanlıktan hasta listesi istedik. İlk sırada Doğan Bey vardı.
Doku ve kan grubu uyum testleri yapıldıktan sonra Doğan Bey'e uyum
olduğu saptanınca kendisini ameliyata aldık. 3
saatlik bir operasyonla Balıkesir'deki hastanın sol böbreğini
Doğan Bey'e naklettik. Operasyon sonrası hastamız gayet iyi
durumda. Birkaç gün içinde kendisini taburcu edeceğiz." dedi.

Organ nakli sonrası sağlığına kavuşan Doğan
Volkan Suda ise yıllardır iyileşmenin özlemiyle yaşadığını belirterek, "Elimde telefon 24 saat 'Şimdi haber gelecek' diye bekledim. Su içmek, çok
büyük bir mutluluk. Hep kısıtlandık. Esaret sona erdi. Hocama çok teşekkür ederim. Ben 71. vakasıymışım. Çok önemli bir rakam. 71 kişiyi hayata döndürmek çok müthiş bir rakam. Allah'tan başarılarının devamını diliyorum. " ifadelerini kullandı.

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böbrek Çanakkale ÇOMÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ nakli sağlık

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