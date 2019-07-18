Doğuştan gelen fıtıktaki risk: Fıtık boğulması

İSTANBUL, (DHA)- Kasık fıtığının kasığın şişmesi ile belli olabileceğini ifade eden çocuk cerrahisi uzmanı Op. Dr. Mevlit Korkmaz, fıtık tedavisinin ameliyatla mümkün olabileceğini söyledi. Korkmaz, “Ameliyat edilmeyen fıtıklarda, fıtık boğulması yaşanabilir” dedi. Doğum öncesi kapanması gereken cep şeklindeki karın iç zarının kapanmaması nedeniyle oluşan kasık fıtığının doğuştan gelen bir hastalık olduğunu söyleyen Emsey Hospital Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mevlit Korkmaz, fıtığın kendini belli etmesinin ilerleyen yaşlarda da olabildiğini belirtti. Çocuklarda kasık fıtığının aniden ortaya çıkan şişlik şeklinde kendini gösterdiğini belirten Korkmaz, fıtığın kesin ve tek tedavisin ameliyat olduğunu ifade etti. KIZ ÇOCUKLARDA DA GÖRÜLEBİLİR Genellikle erkek çocuklarında gözlemlenen kasık fıtığının kız çocuklarda da görülebileceğine dikkat çeken Korkmaz, “Çocuk ağlayınca, ıkınınca belirginleşir, gün içinde kendiliğinden kaybolur. Çoğunlukla aile tarafından görülerek doktora getirilir, bazen de muayene sırasında fark edilir. Erkek çocuklarda biraz daha fazla olmak üzere, kızlarda da görülür. Çocukların ağlaması veya büyük çocukların zorlanması fıtığa neden olmaz. Dolayısıyla çocuğun kasık fıtığı olacağı doğuştan bellidir, sadece ortaya çıkması bazen çok erken, bazen daha geç yaşlarda olabilir” diye konuştu.

ENFEKSİYON AMELİYATA ENGEL Kasık fıtığının teşhisinin muayene, şişliğin görülmesi ve elle karın içine itilmesi ile konulduğunu belirten Emsey Hospital Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mevlit Korkmaz, fıtığın kesin ve tek tedavisinin ameliyat olduğunu vurgu yaptı. “Şikâyeti olmayan çocukta ultrason gibi görüntüleme yöntemleri ile çoğunlukla tanı konulamaz” diye Korkmaz sözlerine şöyle devam etti: “Fıtığın kesin ve tek tedavisi ameliyattır. Tanı konulunca en kısa sürede ameliyatını planlamak gerekir. Ameliyatı sadece boğaz ve akciğer enfeksiyonu gibi anestezi riskini artıran nedenler varsa ertelemek gerekir. Ayrıca yenidoğan yoğun bakımda tanısı konan erken doğmuş (prematür) fıtık hastaları, tedavi bitimine kadar sıkı bir şekilde kontrol edilerek beklenir, taburcu olmadan veya hemen sonra ameliyatı planlanır. Kasık fıtığının tedavisi ameliyatla fıtık kesesinin kasık kanalı giriş seviyesinden bağlanmasıdır. Açık veya kapalı (laparoskopik yolla) yapılabilir. Açık ameliyat daha sık uygulanmaktadır. Kasık kanalı üzerinden 2 santim kadar kesi ile girilerek kese bulunur, keseye yapışık olan testisin damarları ve sperm kanalı ayrılır. Keseye dikiş geçilerek bağlanır.