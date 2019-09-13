HABER

Doğuştan hasta olan çocuk böbrek nakli bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 10:25 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da iki çocuğunu böbrek hastalığından kaybeden aile, 3’üncü çocuğunu kaybetmemek için böbrek nakli bekliyor.Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Ayvanat Mahallesi’nde yaşayan Kasım ve Hacer çiftinin, doğuştan nefrotik sendrom (böbrek kaynaklı protein kaçağı) hastası 3 yaşındaki kızları Yıldız Lale’nin tedavisi sürüyor.

Doğuştan hasta olan çocuk böbrek nakli bekliyor

Şanlıurfa’da iki çocuğunu böbrek hastalığından kaybeden aile, 3’üncü çocuğunu kaybetmemek için böbrek nakli bekliyor.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Ayvanat Mahallesi’nde yaşayan Kasım ve Hacer çiftinin, doğuştan nefrotik sendrom (böbrek kaynaklı protein kaçağı) hastası 3 yaşındaki kızları Yıldız Lale’nin tedavisi sürüyor. Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde diyaliz makinesine bağlı olan minik kızın sağlığına kavuşabilmesi için böbrek nakli olması gerekiyor. Daha önce aynı hastalıktan 2 çocuğunu kaybeden aile, kızlarının böbrek nakli olabilmesi için yardım bekliyor.

“Kızımın yaşayabilmesi için böbrek nakli bekliyoruz”
Maddi durumunun iyi olmadığını söyleyen baba Kasım Lale, "İki çocuğumu böbrek hastalığından kaybettim. 3’üncü çocuğumu kaybetmek istemiyorum. Kızımın yaşayabilmesi için böbrek nakli bekliyoruz. Hayatımız hep hastanelerde geçti. 9 gündür biz buradayız, çocuğum tedavi ediliyor. Böbrek nakli için umutla bir haber bekliyoruz. Bizim maddi durumumuz da iyi değil, mağdur durumdayız. Kızım hastanede diyalize bağlı olarak yaşıyor. Doktorlar ilaçlarla kızımın nereye kadar yaşayacağını belli değil, böbrek nakli olsa yaşayacak” dedi.

“Daha önce 2 çocuğumu kaybettim”
Çocuğunun yaşaması için böbrek nakli beklediklerini belirten anne Hacer Lale, “Çocuğumun yaşaması için böbrek nakli bekliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanlığından destek bekliyoruz. Kızımızın yaşamasını istiyorum. Ben daha önce iki çocuğumu kaybettim, bu çocuğumu da kaybetmek istemiyorum. Kızım 3 yıldır tedavi görüyor. Kızım yoğun bakımda ne zaman çıkacağı belli değil. Çok mağduruz. Duyarlı vatandaşlarımızdan yardım bekliyoruz. Kızın için inşallah böbrek nakli olur, kurtulur” diye konuştu.

Doğuştan hasta olan çocuk böbrek nakli bekliyor

Doğuştan hasta olan çocuk böbrek nakli bekliyor

Doğuştan hasta olan çocuk böbrek nakli bekliyor

Doğuştan hasta olan çocuk böbrek nakli bekliyor

PARTNER Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama... Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama...
Gaziantep, Gastroantep kortejine akın ettiGaziantep, Gastroantep kortejine akın etti
Er meydanında bir ilk yaşanacakEr meydanında bir ilk yaşanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TEM'de gaz tankeri devrildi! Yol trafiğe kapatıldı

TEM'de gaz tankeri devrildi! Yol trafiğe kapatıldı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

45 ilde FETÖ operasyonu! 165 kişi hakkında gözaltı kararı

45 ilde FETÖ operasyonu! 165 kişi hakkında gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ailelerin Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi sürüyor

Ailelerin HDP önündeki oturma eylemi sürüyor

Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

Son dakika! Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Süper Loto sonuçları 12 Eylül: 2 milyon TL tek kişiye gitti

Bu hafta da büyük ikramiye sahibini buldu!

Son dakika... 45 ilde FETÖ operasyonu! 165 kişi hakkında gözaltı kararı

45 ilde FETÖ operasyonu! 165 kişi hakkında gözaltı kararı

Cuma mesajları 2019: 13 Eylül için en güzel uzun, kısa veya resimli Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.