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Doğuştan iki gözü olmayan köpeğe bebeği gibi bakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 10:01 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde hayvansever bir kadın, doğuştan gözleri olmayan köpeğe bebeği gibi bakıyor.Asıl mesleği terzilik olan evli ve bir çocuk annesi Fatma Şeren, yaşadığı İstanbul’u terk ederek İznik’e yerleşti.

Doğuştan iki gözü olmayan köpeğe bebeği gibi bakıyor

Bursa’nın İznik ilçesinde hayvansever bir kadın, doğuştan gözleri olmayan köpeğe bebeği gibi bakıyor.
Asıl mesleği terzilik olan evli ve bir çocuk annesi Fatma Şeren, yaşadığı İstanbul’u terk ederek İznik’e yerleşti. Hayatını sokak hayvanlarına adayan Şeren, Çiçekli köyü yakınlarında boş bir araziye barınak kurdu. Aynı arazi içinde bir prefabrik evde yaşayan Şeren, aralarında kör, felçli, bir ayağı olmayan toplam 85 sokak köpeğine gönüllü bakıcılık yapıyor. Doğuştan iki gözü olmayan Körbican’ın hikayesini anlatan hayvansever Fatma Şeren, "Annesi ile birlikte 5 kardeş olan Körbican’ın gözlerinin açılmadığını söylediler. Gidip aldım. Üç veteriner hekim gezdim. Közbican’ın göz bebeklerinin olmadığı anlaşıldı. Uyutmamı istediler, karşı çıktım. Ona bir çocuk gibi baktım, büyüttüm. Bugün Körbican tam 3 yaşında. Görmüyor ama gayet sağlıklı bir köpek. İstediğim tek şey var. Bu canlara herkesin sahip çıkarak, mama yardımı yapmasını istiyorum. Onlarca hayvana bakmak çok zor. Hayvanseverlerden yardım istiyorum. Mama yardımı yapmak isteyenler 0 538 328 15 14 nolu telefonu arasınlar lütfen" dedi.

Doğuştan iki gözü olmayan köpeğe bebeği gibi bakıyor

Doğuştan iki gözü olmayan köpeğe bebeği gibi bakıyor

Doğuştan iki gözü olmayan köpeğe bebeği gibi bakıyor

Doğuştan iki gözü olmayan köpeğe bebeği gibi bakıyor

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