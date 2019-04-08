HABER

Doğuştan iki kolu yok, sol ayağıyla 50 yağlı boya tablo yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 10:35 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de, doğuştan iki kolu olmayan 15 yaşındaki Muhammet Uğur Bitkay'ın, sol ayak parmaklarıyla  50'ye yakın yağlı boya tablo yaptı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de, doğuştan iki kolu olmayan 15 yaşındaki Muhammet Uğur Bitkay'ın, sol ayak parmaklarıyla 50'ye yakın yağlı boya tablo yaptı. Ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi Muhammet, derslerindeki başarısıyla dikkat çekiyor.

ÖĞRETMENİ: DERSLERİNDE SON DERECE DİKKATLİ VE BAŞARILI

Doğuştan iki kolu olmayan 15 yaşındaki Muhammet Uğur Bitkay, ayak parmaklarını kullanarak, hem birbirinden güzel yağlı boya resimler yapıyor, hem de okuluna devam ediyor. Küçükçekmece Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi olan Muhammet özel durumu nedeniyle sınıfta ön sıralardan birinde tek başına oturuyor. Sağ ayak bileğinde saati bulunan, sol ayağının iki parmağı arasına sıkıştırdığı kalemi ile arkadaşları ile birlikte derslere katılan Muhammet Uğur, aynı zamanda çok seviliyor. Matematik öğretmeni Simge Samatyalı, iki kolu olmamasına rağmen Muhammet Uğur Bitkay'ın diğer öğrencilerinden gibi geometrik şekilleri çizip, işlemleri eksiksiz yaptığını söyledi. Samatyalı, "Muhammet'i diğer öğrencilerimden ayırmıyorum. Derslerinde son derece dikkatli ve başarılı" dedi.

YAĞLI BOYA RESİMLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Annesi Zeynep Tüzün, oğlunun doğuştan iki kolu olmadığını, tüm olumsuzluklara rağmen Muhammet Uğur'un eğitimini başarı ile sürdürürken, aynı zamanda ayak parmakları ile tuttuğu fırça ile birbirinden güzel 50'ye yakın yağlı boya resim yaptığını söyledi. Bugüne kadar bir bölümünü sattıkları 50'ye yakın resim yapan Muhammet Uğur Bitkay, en fazla matematik ve görsel sanatların yanı sıra Türkçe derslerini sevdiğini ve bunlara önem verdiğini söyledi. Bitkay, "Resim güzel ve eğlenceli geçiyor. Güzel resimler çiziyoruz. Son resim ödevini öğretmenim çok beğendi" dedi.

'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı 'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı
Beymen'den yeni çanta koleksiyonuBeymen'den yeni çanta koleksiyonu
Altınköprü Halk Dansları Topluluğu dünya üçüncüsü olduAltınköprü Halk Dansları Topluluğu dünya üçüncüsü oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Sakarya'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Sakarya'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

F.Bahçeli yıldız için şok sözler!

F.Bahçeli yıldız için şok sözler!

Çukur'dan hayranlarını şoke edecek bölüm! İki isim veda mı ediyor?

Çukur'dan hayranlarını şoke edecek bölüm! İki isim veda mı ediyor?

Mansur Yavaş'tan mazbata açıklaması

Mansur Yavaş'tan mazbata açıklaması

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 8 Nisan Pazartesi - Nisan ayı burç yorumları

Ay, Boğa burcunda ilerliyor!

Kocaeli'de büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi

Kocaeli'de büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi

Sakarya'da korkunç kaza: 30 yaralı

Sakarya'da korkunç kaza: 30 yaralı

İşçi sendikasına kumar operasyonu

İşçi sendikasına kumar operasyonu

Gökyüzünün yeni bekçileri brövelerini taktı

Gökyüzünün yeni bekçileri brövelerini taktı

Mersin'de 29 işçi hastaneye kaldırıldı!

Mersin'de 29 işçi hastaneye kaldırıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.