Doğuştan iki kolu yok, sol ayağıyla 50 yağlı boya tablo yaptı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de, doğuştan iki kolu olmayan 15 yaşındaki Muhammet Uğur Bitkay'ın, sol ayak parmaklarıyla 50'ye yakın yağlı boya tablo yaptı. Ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi Muhammet, derslerindeki başarısıyla dikkat çekiyor.

ÖĞRETMENİ: DERSLERİNDE SON DERECE DİKKATLİ VE BAŞARILI

Doğuştan iki kolu olmayan 15 yaşındaki Muhammet Uğur Bitkay, ayak parmaklarını kullanarak, hem birbirinden güzel yağlı boya resimler yapıyor, hem de okuluna devam ediyor. Küçükçekmece Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi olan Muhammet özel durumu nedeniyle sınıfta ön sıralardan birinde tek başına oturuyor. Sağ ayak bileğinde saati bulunan, sol ayağının iki parmağı arasına sıkıştırdığı kalemi ile arkadaşları ile birlikte derslere katılan Muhammet Uğur, aynı zamanda çok seviliyor. Matematik öğretmeni Simge Samatyalı, iki kolu olmamasına rağmen Muhammet Uğur Bitkay'ın diğer öğrencilerinden gibi geometrik şekilleri çizip, işlemleri eksiksiz yaptığını söyledi. Samatyalı, "Muhammet'i diğer öğrencilerimden ayırmıyorum. Derslerinde son derece dikkatli ve başarılı" dedi.