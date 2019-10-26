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Doğuştan kalbi delik olan genç kadın 30 dakikada sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.10.2019 11:02 | Son Güncelleme

Geçirdiği rahatsızlık sonrası doğuştan kalbinin delik olduğunu öğrenen 22 yaşındaki kadın hastanın kalbindeki delik, Manisa Şehir Hastanesinde ilk defa yapılan şemsiye yöntemi ile ameliyatsız kapatıldı.

Geçirdiği rahatsızlık sonrası doğuştan kalbinin delik olduğunu öğrenen 22 yaşındaki kadın hastanın kalbindeki delik, Manisa Şehir Hastanesinde ilk defa yapılan şemsiye yöntemi ile ameliyatsız kapatıldı. Sadece 30 dakika süren işlem sonrası genç kadın sağlığına kavuştu.
Nefes darlığı ve çarpıntı şikayetleriyle Manisa Şehir Hastanesi kardiyoloji polikliniğine başvuran genç hastanın kalbinde doğuştan bir delik olduğu tespit edildi. Yapılan ileri tetkikler sonucu kalp deliğinin açık kalp ameliyatına gerek kalmadan kapatılabileceği tespit edildi. Manisa Şehir Hastanesi anjiyografi ünitesinde 30 dakika süren işlem ile kalp deliği kapatılan hasta sağlığına kavuştu.
Hasta Gizem Efe, yapılan işlem sonrası rahatladığını, Kardiyoloji Kliniği hekimlerinden, hastanedeki hizmetten memnun olduğunu söyledi.
Ameliyatsız (perkütan) ASD kapama yönteminin anjiyodan bir farkı olmadığını kaydeden kardiyoloji doktorları cerrahi yöntemlere göre uygulamanın avantajları olduğunu kaydetti. ASD kapama yönteminde tedavi başarısının açık ameliyatlar kadar yüksek olduğuna dikkat çeken uzmanlar, komplikasyonların ise cerrahiye göre daha düşük olduğunu belirtti. Yapılan uygulama ile hastaların kısa süre hastanede kaldıklarını ve taburcu olduklarını kaydeden uzmanlar, taburcu olan hastaların günlük hayatlarına sorunsuz bir şekilde devam edebildiklerini söyledi.

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