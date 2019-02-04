HABER

Doğuştan kalça çıkığı olan genç kızın yardım çığlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 08:52 | Son Güncelleme

Adana’da doğuştan kalça çıkığı rahatsızlığı olduğu için bir ayağını yeterince kullanamayan, 3 kardeşi de zihinsel engelli olan genç kız, "Fakirlikten ölü kıyafeti giyerek büyüdüm, hâlâ ölü yatağında yatıyorum.

Adana’da doğuştan kalça çıkığı rahatsızlığı olduğu için bir ayağını yeterince kullanamayan, 3 kardeşi de zihinsel engelli olan genç kız, "Fakirlikten ölü kıyafeti giyerek büyüdüm, hâlâ ölü yatağında yatıyorum. Okuyup doktor olmak isterdim ama olmadı. İyileşip herkes gibi mutlu olmak istiyorum" dedi.
Rabia (48) ve Recep Taş’ın (60) 5 çocuğundan biri olan 23 yaşındaki Birsen Taş, annesi evde doğum yaptığı sırada doğuştan kalça çıkığı ile dünyaya geldi. Maddi imkansızlıklar yüzünden ailesi tarafından tedavisi yaptırılamayan ve sakat vaziyette büyüyen genç kız, ayağını yüzde yüz kullanamıyor. Yaşlı anne ve babanın çalışmadığı, 4 kardeşin 3’ünün zihinsel engelli olduğu aile, hayatta kalmak için büyük bir mücadele veriyorlar.
Tedavi olmak istediğini anlatan Taş, "Benim hayatım film gibi yani yaşadığımız hayat kötü. Çocukluğumdan beri hep alay edildim şiddet gördüm. El gibi giyinemedim. Annem bizi ölülerden kalan kıyafetlerle büyüttü. Ben 23 yaşındayım ve hâlâ hayatını kaybeden birinin yatağında yatıyorum. Okulda arkadaşlarımın artıklarını yerdim, kimse görmesin diye de saklanırdım" dedi.
Dünyaya kalça çıkığı sorunu ile geldiğine dikkat çeken Taş şunları kaydetti:
"Kimse de ilgilenmeyince sakat kaldım. Şu anda çok ağrılarım var. Hangi doktora gittiysem çare bulamadılar. Ben engelliyim ve ayağımın olmasını çok istiyorum. Buradan bütün doktorlara sesleniyorum bana yardımcı olsunlar. Ayağımdan dolayı bir iş yapamıyorum dışarı çıkamıyorum giyinemiyorum. Arkadaşlarım hep alay ediyorlar. Benim de hayallerim var. Genç bir kızım. Ben de evlenip gelinlik giymek istiyorum. Ama olmadı. Bu duruma çok üzülüyorum. Hayırseverlerin verdikleri parayı biriktirip hastaneye gidiyorum bir ümitle ama hep boş çıktı. Biz 4 kardeşiz 3’ü engelli. Onların iyi bir hayat yaşamasını istiyorum. Her insan gibi onlar da yesin, içsin tek isteğim bu."
Ortaokula kadar okuyabildiğini anlatan Taş, "Ben ortaokulu bitirdim daha sonra liseye gittim. Durumumuz kötü olduğu için ve ayağımdaki problemlerden dolayı bıraktım. Ben doktor olmak isterdim. Çünkü benim gibi çaresizlere para almadan iyilik yapardım. Bütün hastaları iyileştirmek isterdim en büyük hayalim doktor olmaktı" diye konuştu.

PARTNERBirlikte eğlendiler!Birlikte eğlendiler!
Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?
Üniversiteli Leyla'dan acı haber!Üniversiteli Leyla'dan acı haber!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı!

Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı!

Survivor'da sakatlık şoku! O isim veda ediyor!

Survivor'da sakatlık şoku! O isim veda ediyor!

Survivor Hasan sevilen dizinin kadrosuna katıldı

Survivor Hasan sevilen dizinin kadrosuna katıldı

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sümela Manastırı'nda teleferik heyecanı

Sümela Manastırı'nda teleferik heyecanı

Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?

Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?

Burun ameliyatı sonrası komaya giren Leyla Sönmez hayatını kaybetti

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Kocaeli'de doktora saldıran hasta yakını, oda kapısını yumruklayarak kırdı

Dehşetin izleri! Yumruklayarak kırdı

Kuyruğun sonu gelmedi! Bakın saatlerce ne için beklediler

Kuyruğun sonu gelmedi! Bakın saatlerce ne için beklediler

Osmaniye'de Güvercin Festivali'nin kazananı belli oldu

300 güvercin bunun için yarıştı! İşte kazanan

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.