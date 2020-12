Doğuştan kalp rahatsızlığı nedir, belirtileri nelerdir?

Kalp hastalıkları, büyük oranda çocukluk çağında ortaya çıkar ve bu dönemde olmasının asıl sebebi doğuştan kaynaklanmasıdır. Peki konjenital kalp rahatsızlığı nedir? Doğum esnasında meydana gelen bazı yapısal bozukluklar sebebi ile anne karnındaki bebeğin olumsuz etkilenerek kalpte birtakım sorunlarla doğma durumudur. Yapısal bozukluklar çoğu kez anne henüz hamile olduğunun farkında olmadığı bir dönem içinde ya da daha başlarda olup kalbin normal gelişiminin etkilenmesi sonucudur. Bunun yanı sıra meydana gelen bazı viral hastalıkların (kızamık, kızamıkçık, kabakulak, soğuk algınlığı etkeni olan bazı mikroorganizmalar vb.) bunda rol oynadığı görülmüştür. Her anne ve anne adayı için bu durum dikkat edilmesi gereken bir husustur ve bu tip rahatsızlıklar daha çok rutin muayeneler sırasında kalpte üfürüm duyulması sonucu yapılan tetkiklerde ortaya çıkar.

Konjenital Kalp Hastalıkları Bakımı Nasıl Olur?

İnsan vücudunun en temel organı kalp olup, yapısı gereği güçlü olsa da birçok duygusal durumdan etkilenme potansiyeline sahip bir organıdır. Duygu değişimleri, sinir, stres, heyecan vb. gibi durumlar sonucu aşırı hassasiyet oluşması sebebiyle kalp tüm bu duygu durumlarından olumsuz etkilenebilir. Olumsuz etkilenen kalbin rahatsızlığı, bazı kötü sonuçlara yol açarken bu durum ölümle dahi sonuçlanabilir. Bu sebeple yoğun ve temkinli bir bakım gerektirmektedir. Hastane ortamında tutularak bakılan hastalar, konjenital kalp hastalıkları hemşirelik bakımı sistemi ile sürekli bir gözetim altında tutularak düzenli bir ilaç tedavisi uygulanır. Gereken durumlarda testler yapılır ve durumu an be an kaydedilir. Evde bakımı süren hastalar için durum biraz farklılık gösterebilir. Hastanın kendi imkanları dahilinde aile yakınlarından biri sayesinde bakımı sağlanır ve gerekli tedbirler yine aile yakını olan kişi tarafından yapılır. Ne kadar evde bakım sağlanmış olsa da belirli günler içinde doktor kontrolü gerekmektedir. Hasta bakımının evde ya da hastanede olması süreci dışında yaşanan bu olumsuzluklar çocuk psikolojisini etkileyerek baskı oluşturabilmektedir. Bu durum, konjenital kalp hastalıkları pediatri bölümünü ilgilendirmektedir. Pediyatrik kardiyolog cerrah veya yatan hasta ilişkileri yöneticisi ile çocuğunuza duygusal olarak en iyi şekilde nasıl destek olabileceğiniz hakkında konuşmayı denemelisiniz. Gerekli görülürse çocuğunuz için psikolog desteği sağlanabilir. Böylece bu durum çocuğunuz ve sizin için tedavinin daha rahat atlatılmasına yardımcı olacaktır. Gerekli tedbirler alınarak sağlık koşulları çerçevesinde yaşam alanları kolaylaştırılabilir.