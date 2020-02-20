Doğuştan kolu ve bacağı olmayan Tio'nun hikayesi: 'Umudunuzu kaybetmeyin ve asla vazgeçmeyin'
Doğuştan kolu ve bacağı olmayan Tio'nun hikayesi: 'Umudunuzu kaybetmeyin ve asla vazgeçmeyin'
20.02.2020 18:46 |
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Tio 15 yaşında. Endonezyalı. Kolları ve bacakları olmadan soğdu. Ama bu onu hayatta sevdiği şeyleri yapmaktan alıkoymadı. BBC'ye anlattığı hikayesinde Tio, "Asla vazgeçmeyin. Ne olursa olsun umudunuzu kaybetmeyin" diyor. Ve kendisini sevenlerden ona diğer insanlardan farklıymış gibi davranmamalarını istiyor.