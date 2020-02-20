Doğuştan kolu ve bacağı olmayan Tio'nun hikayesi: 'Umudunuzu kaybetmeyin ve asla vazgeçmeyin'

Tio 15 yaşında. Endonezyalı. Kolları ve bacakları olmadan doğdu. Ama bu onu hayatta sevdiği şeyleri yapmaktan alıkoymadı. Akranları gibi bilgisayar oyunları oynuyor, cep telefonunu eksiksiz kullanıyor.

BBC'ye anlattığı hikayesinde Tio, "Asla vazgeçmeyin. Ne olursa olsun umudunuzu kaybetmeyin" diyor.

Kendisini sevenlerden ona diğer insanlardan farklıymış gibi davranmamalarını istiyor.

