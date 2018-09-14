Doğuştan penisi olmayan adam ilk kez ilişkiye girdi

Yaptırdığı ameliyat sonrası ilk kez 45 yaşında ilişkiye girebilen penissiz adamın artık en büyük isteği çocuk sahibi olmak.

Doğuştan penisi olmayan adama biyonik penis takıldı

1 / 21 Manchester'da yaşayan 45 yaşındaki Andrew Wardle isimli adam 20 milyonda 1 kişinin başına gelebilecek bir hastalıktan kurtulmak için yıllarını verdi.

2 / 21 Doğuştan penisi olmayan Andrew Wardle, 50 bin sterlinlik tedavi sürecinin ardından yapay penise sahip oldu.

3 / 21 İlk kez ilişkiye girmek için 6 hafta beklemesi gereken Andrew Wardle, bu süreçte uzun süredir birlikte olduğu Fedra Fabian isimli kız arkadaşıyla romantik bir tatil planı yaptı.

4 / 21 İlişkiye girmek için 45 yıl beklemek zorunda kalan Andrew Wardle, ilk deneyimiyle ilgili 'Seks inanılmaz bir şey. İlk deneyimim yarım saat sürdü. Oldukça fantastikti. Güzel ve doğaldı. Ben de öyle olmasını istiyordum. Tek isteğimiz çocuk sahibi olmak. Buna kavuşacağım için çok mutlu hissediyorum.

5 / 21 44 yılı penissiz geçirdim. Bu yaşıma kadar ilişkilerimde cinselliğin problem olmamasını başardım. Bu duruma alışmam zaman alacak. Artık kendimi toplumun bir parçası gibi hissediyorum. Bu durumu atlatmayı sabırsızlıkla bekliyordum. İçimde robot parçaları olduğunun, yarı insan yarı robot olduğumun farkındayım. Biyonik bir adam gibiyim.'

6 / 21 'İntihar girişiminde dahi bulundum. Sol kolumdan deri, kas ve sinir aldılar.Sağ bacağımdan da damar aldılar. Vücudumdaki yaralar beni rahatsız etmiyor. Ancak dövme yaptırmayı düşünüyorum. Çünkü insanların bana başıma ne geldiğini sormasını istemiyorum. Garip bir konuşma oluyor.

7 / 21 'Normalde bu ameliyat 3 operasyon gerektiriyor. Ancak bundan önce de bazı operasyonlar geçirmeniz gerekiyor.

8 / 21 Kimse bunları ve harcanılan parayı hesaba katmıyor. ABD'de bir doktorla konuştuğumda bunun milyonlarca dolar değerinde olacağını söylemişti. İngiltere'de olduğum ameliyatlara 50 bin sterlin harcadım. dünyanın en pahalı penisine sahibim...'

9 / 21 BİYONİK PENİS NEDİR? Biyonik penis, protez penis veya penis implantı olarak anılıyor.Ereksiyon olmakta güçlük çeken erkeklere yardımcı olan biyonik penis, cinsel işlevin yeniden kazanılmasını sağlıyor. Bu da penis içine yerleştirilen bir cihazla gerçekleştiriliyor.

10 / 21 2 tip biynik penis olduğunu söyleyen uzmanlar bunu şişirilebilir ve şişirilemez olarak 2'ye ayırıyor. Şişirilemez penisin yarı sert bir penis olduğunu ve gerektiğinde düz bir konuma büyükebildiğini söyleyen uzmanlar, şişirilebilir penisin de kişinin kasığına yerleştirilen bir düğmeye basarak ereksiyon olduğunu söylüyor.

11 / 21 Uzmanlar şişirilebilir penise sahip hastaların istediği zaman penisini indirebildiğini de açıklamalarına ekliyor. Tıp dünyası bu gelişmelerin iktidarsızlık probleminin tarih olacağını düşünüyor.

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