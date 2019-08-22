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Doğuştan tibial hemimelia hastası olan Suriyeli Ahmed şifa arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 09:55 | Son Güncelleme

SURİYE'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Hüseyin Mahme (27) ve Cihan Ferman (28) çiftinin 5 yıl önce İzmir'de doğan ikiz oğullarından Ahmed Mahme'ye milyonda bir görülen tibial hemimelia (doğuştan kaval kemiği yokluğu) teşhisi konuldu.

Doğuştan tibial hemimelia hastası olan Suriyeli Ahmed şifa arıyor

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- SURİYE'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Hüseyin Mahme (27) ve Cihan Ferman (28) çiftinin 5 yıl önce İzmir'de doğan ikiz oğullarından Ahmed Mahme'ye milyonda bir görülen tibial hemimelia (doğuştan kaval kemiği yokluğu) teşhisi konuldu. Sağ ayağı içe dönük ve deforme olan Ahmed'in ameliyatı için 35 bin TL gerektiğini belirten aile, yardımseverlerden kendilerine destek vermelerini istedi.
Suriyeli Hüseyin Mahme ile Cihan Ferman çifti, 7 yıl önce, oğulları Halil'i (8) de alarak, ülkelerindeki iç savaştan kaçıp, İzmir'e yerleşti. Aylık 300 lira kira verdikleri, Menemen Kazımpaşa Mahallesi'nde bulunan iki odalı bir gecekonduda yaşamaya başlayan çift burada kendilerine yeni bir hayat kurdu. Baba Hüseyin Mahme, evini geçindirmek için hurdacılık yapmaya ve günübirlik işlerde çalışmaya başladı. Cihan Ferman, 5 yıl önce Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ikiz çocukları Ahmed ve Muhammed Mahme'yi dünyaya getirdi. Ailenin iddiasına göre, oğullarından Ahmed yaklaşık bir ay boyunca hastanede kuvözde kaldı ve kendilerine gösterilmedi. Daha sonra oğullarını gören aile Ahmed Mahme'nin sağ bacağının diğerinden birkaç santimetre kısa, ayağın da içe dönük olduğunu fark etti. Yapılan kontrollerde Ahmed'in milyonda bir görülen tibial hemimelia hastası olduğu fark edildi.
Hastaneden taburcu edilmesinin ardından çocuklarını alarak evlerine dönen çift, mahallede yaşayan bazı ailelerin yardımı ile oğullarının ayağının düzeltilmesi için doktor aramaya başladı. Kaval kemiği bulunmayan, yere basmakta hayli zorlanan Ahmet Mahme için İstanbul'da bulunan bir özel hastaneye ulaşıldı. Hastane, Ahmed Mahme'nin bacak uzatma operasyonu yöntemi ile ayak deformesinin düzeltilmesi için yapılması planlanan ameliyatın 35 bin TL'ye mal olduğuna yönelik rapor düzenledi.
'AMELİYAT İÇİN 35 BİN TL İSTİYORLAR'
Çok az Türkçe konuşabilen ve daha sonra bir de kız çocuğu sahibi olan 4 çocuk babası Hüseyin Mahme, mahalledeki vatandaşların yardımı ile İstanbul'da özel bir hastaneye ulaştıklarını fakat ameliyat için 35 bin TL istendiğini söyledi. Bu parayı bulamadıklarını belirten Mahme, "Hurdacılık yaparak ancak evimin ihtiyaçlarını karşılayabiliyorum. İstenen ameliyat parasını bulamadım" dedi. Oğlunun ayağının iyileşmesi için başka bir bölgeden ayağına kıkırdak nakledileceğini söyleyen Mahme, ameliyat için yardımseverlerden destek istedi.
Sağ ayak tabanı düz olmadığı için yere basmakta zorlanan ve ayakkabı da giyemeyen Ahmed Mahme, ayağındaki sorun nedeniyle koşamıyor, oyun oynayamıyor. Ahmed, günün büyük bölümünü ağabeyi ve ikiz kardeşi ile birlikte evlerinin bahçesinde geçiriyor.
Menemen Genç Ahıdırlılar Yardımlaşma Dayanışma ve Sosyal Kültürel Derneği Başkanı Sonat Çoku (29), her hafta mahallede yaşayan vatandaşları ziyaret ettiklerini, bu ziyaretlerin birinde de Ahmed Mahme ile karşılaştıklarını, ellerinden geldiğince aileye erzak ve kıyafet yardımında bulunmaya çalıştıklarını belirtti.

FOTOĞRAFLI

Doğuştan tibial hemimelia hastası olan Suriyeli Ahmed şifa arıyorDoğuştan tibial hemimelia hastası olan Suriyeli Ahmed şifa arıyorDoğuştan tibial hemimelia hastası olan Suriyeli Ahmed şifa arıyorDoğuştan tibial hemimelia hastası olan Suriyeli Ahmed şifa arıyor

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