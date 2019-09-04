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Doğuştan yemek borusu olmayan bebeğe, yemek borusu yapıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.09.2019 14:48 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, yemek borusu olmadan dünyaya gelen kız bebeğe, operasyonla yemek borusu yapıldı.

Doğuştan yemek borusu olmayan bebeğe, yemek borusu yapıldı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, yemek borusu olmadan dünyaya gelen kız bebeğe, operasyonla yemek borusu yapıldı.
Elazığ’da, 9 gün önce 2 kilo 400 gram ağırlığında dünyaya gelen henüz isim verilmeyen kız bebek, beslenememesi ve ağzından salya akması üzerine, özel bir hastaneye sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde, bebeğin yemek borusunun olmadığı belirlendi. Bunun üzerine bebek, Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fikret Ersöz tarafından ameliyata alındı. Ameliyatla kız bebeğe, yemek borusu yapılarak sağlığına kavuştu.
Ameliyatı gerçekleştirin Op. Dr. Fikret Ersöz, 5 bin doğumda bir görülen yemek borusu yokluğu teşhisi ile ameliyat yaptıklarını ifade ederek, "Başka bir hastanede 2 kilo 400 gram olarak doğan bebek, beslenememe ve ağzından salya akması üzerine ağzından midesine sondanın ilerletilememesi sonucunda hastanemize sevk edildi. Hasta yeni doğan yoğun bakım ünitemize alındı. Yaptığımız tetkiklerde hastamızda yemek borusunun oluşmadığı ve yemek borusunun alt ucunun da nefes borusu ile irtibatlı olduğu görüldü. Hasta hakkında yakınlarına bilgiler verildi. Ameliyat kararı alındı. Hastamızı doğduktan yaklaşık 24 saat sonra ameliyata aldık ve başarılı bir ameliyat yaptık. Bu hastamızda 5 bin doğumda bir görülen yemek borusu yokluğu içinde yüzde 1 oranında görülen H tipi fistül tipiydi. Hastamızı ameliyat sonrası yeni doğan yoğun bakım ünitemize aldık. Ameliyat sonrası süreç sorunsuz geçti. Hastamıza ameliyat sırasında yaptığımız yemek borusu içinden geçirdiğimiz hortumu çektik ve beslemeye başladık. Hastamız sorunsuz olarak beslendi. Tedavisi bir müddet daha devam ettikten sonra inşallah ailesine, annesinin kucağına sağlıklı olarak teslim edeceğiz" dedi.

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Doğuştan yemek borusu olmayan bebeğe, yemek borusu yapıldıDoğuştan yemek borusu olmayan bebeğe, yemek borusu yapıldı

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