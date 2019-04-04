HABER

Doğuya kar geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 11:07 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi’nde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.Meteoroloji 12.

Doğuya kar geliyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzurum ve Erzincan çevreleri, öğle saatlerinden itibaren ise bölge genelinde yağışların genellikle yağmur, karla karışık yağmur, zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bölgede sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bölgede gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı Iğdır’da 3, Erzincan’da 4, Ağrı’da sıfır, Erzurum’da sıfır ve Kars’ta sıfır derece olurken Ardahan’da ise sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü.
Kayak merkezlerinde kar kalınlığı ise Palandöken’de 141, Konaklı’da 119, Sarıkamış Cıbıltepe’de 97, Ergan Dağında 190 ve Yalnızçam Kayak Merkezinde 4 santimetre olarak ölçüldü.
Öte yandan, meteoroloji uzmanları, bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte zirai don olayının beklendiğini belirterek dik ve eğimli yamaçlarda da çığ tehlikesi uyarılarında bulundu.

Bir simbiyotik ilişki! 161 ülke katılıyor Bir simbiyotik ilişki! 161 ülke katılıyor
Kar Gümüşhane’yi terk etmiyorKar Gümüşhane’yi terk etmiyor
'Kodlama' ve 'işaret dili' ile unutkanlığa savaş açtılar'Kodlama' ve 'işaret dili' ile unutkanlığa savaş açtılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan yerel seçimler sonrası ilk açıklama!

Süleyman Soylu'dan yerel seçimler sonrası ilk açıklama!

Utanç raporu! 'Eğer böyle olacağını bilseydim...'

Utanç raporu! 'Eğer böyle olacağını bilseydim...'

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaştı

Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaştı

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölümün kıyısından son anda aldılar

Ölümün kıyısından son anda aldılar

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: Gece 03.00’te ilk büyük adım atılacak!

Gece 03.00’te ilk büyük adım atılacak!

Irak'ta kayıp şehir bulundu! Tam 4 bin yaşında

Kayıp şehir bulundu! Tam 4 bin yaşında

Çöp kovalarına saklamışlar! Son anda ele geçirildi

Çöp kovalarına saklamışlar! Son anda ele geçirildi

MSB duyurdu: Metina ve Zap'a operasyon!

MSB operasyonu duyurdu: İmha edildi!

Iğdır'da 15 gün süreyle toplantı ve yürüyüşleri yasaklandı

Iğdır'da 15 gün süreyle toplantı ve yürüyüşleri yasaklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.