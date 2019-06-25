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Doğu'ya "kavurucu sıcaklar" geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 12:45 | Son Güncelleme

Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde üç gün sıcak hava etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bugünden itibaren perşembe saat 18.00'e kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanların, 11.00 ila 15.00 saatlerinde güneş ışınlarına direkt maruz kalmaması, sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri alması istendi.

Vatandaşların mümkün olduğunca güneşten kaçınması, zorunlu olmadıkça bu saatler arasında dışarı çıkmaması, aşırı sıcaklarda gölgede bulunması, ağır işler ve spor yapmaması, ince, açık renkli ve bol elbiseler giymesi, şemsiye veya geniş kenarlı şapka kullanması önerilen açıklamada, ayrıca sıcaktan korunmak için sık duş alınması, ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınılarak bol sıvı tüketilmesinin yararlı olduğu kaydedildi.

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Erzurum Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü meteroroloji sıcak hava uyarı

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