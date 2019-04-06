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Doğuya sağanak yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 10:59 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı’da sağanak yağış bekleniyor.Meteoroloji 12.

Doğuya sağanak yağış uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı’da sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Kars, Ağrı, Iğdır ve Erzurum’un doğusunun, öğle saatlerinden gece saatlerine kadar bölge genelinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin ise yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bildirildi.
Bölgede sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bölgede gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı Iğdır’da 10, Erzincan’da 5, Kars’ta 2, Ardahan’da 1, Ağrı’da 1 ve Erzurum’da sıfır derece ölçüldü. Kayak merkezlerinde kar kalınlığı ise Palandöken’de 130, Konaklı’da 108, Sarıkamış’ta 98, Ergan Dağında 192 ve Yalnızçam Kayak Merkezinde 2 santimetre olarak ölçüldü.
Öte yandan, meteoroloji uzmanları, bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte zirai don olayının beklendiğini belirterek dik ve eğimli yamaçlarda da çığ tehlikesi uyarılarında bulundu.

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