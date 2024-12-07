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Doha'da Türkiye-İran-Rusya arasında Suriye toplantısı! 'Mutabık kaldık' diyerek duyurdu: 'Özel adımlar atacağız'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
07.12.2024 20:37
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Katar'ın başkenti Doha'da Suriye konulu toplantı düzenlendi. İran, Türkiye ve Rusya arasında gerçekleşen toplantı sonrasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Bugün İran ve Türkiye ile güçlü bir çağrı yapma konusunda mutabık kaldık ve bu çağrıya kulak verilmesini sağlamak için bazı özel adımlar atacağız” dedi.

Doha'da Türkiye-İran-Rusya arasında Suriye toplantısı! 'Mutabık kaldık' diyerek duyurdu: 'Özel adımlar atacağız'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile katıldığı "Astana" formatında düzenlenen Suriye konulu toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Lavrov, Doha'da yaptıkları toplantıda Suriye'deki “düşmanlıkların” derhal sona erdirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını söyledi. Moskova'nın Suriye hükümeti ile muhalefet arasında diyalog görmek istediğini belirten Lavrov, “Muhaliflerin Suriye topraklarının kontrolünü ele geçirmesine izin vermek kabul edilemez” dedi.

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FİLİSTİN VURGUSU

Suriye'deki durumun nasıl gelişeceği ve oradaki Rus askeri üslerine ne olacağı sorusuna Lavrov, bir tahminde bulunmayacağını ve Filistin devleti kurulmadığı sürece Orta Doğu'da “aşırıcılığın” artacağını söyledi.

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"İRAN VE TÜRKİYE İLE MUTABIK KALDIK"

Lavrov, İranlı ve Türk mevkidaşlarıyla birlikte, Suriye’de “düşmanca faaliyetlere son verilmesi” çağrısında bulunduklarını söyledi. Rusya, İran ve Türkiye'nin Suriye'de “hükümet ile muhalefet arasında diyaloğu” desteklediğini kaydeden Lavrov, “Düşmanca faaliyetlere derhal son verilmesi çağrısında bulunduk. Hepimiz 2254 sayılı Birleşmiş Milletler (BM) kararının tam olarak uygulanmasını istediğimizi belirttik ve bu amaçla hükümet ile meşru muhalefet arasında diyalog çağrısında bulunduk. Bugün İran ve Türkiye ile güçlü bir çağrı yapma konusunda mutabık kaldık ve bu çağrıya kulak verilmesini sağlamak için bazı özel adımlar atacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
suriye İran Rusya Türkiye
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