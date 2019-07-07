Katar'da "Doha - 2019 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" faaliyetleri kapsamında Doha İslam Dünyası Gençlik Forumu başladı.

Katar'ın başkenti Doha'da Katar Kültür ve Spor Bakanlığı, Türkiye'nin başkanlığını yürüttüğü İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ve Katar Kültür Faaliyetleri Merkezi iş birliğinde düzenlenen foruma 56 ülkeden 90 temsilci katıldı.

Forumun açılış konuşmasını yapan Katar Kültür ve Spor Bakanı Salah Bin Ganim el-Ali, Doha İslam Dünyası Gençlik Forumunun, farklı uyruklara sahip gençlerin karşılıklı kültürlerini tanımasına olanak sağlama ve verimliliklerini artırma konusunda önemli bir adım olduğunu belirterek söz konusu faaliyetin İslam ümmetinin türlü sıkıntılarla karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleşmiş olmasına dikkati çekti.

Gençler arasında iyi yönetişim, şeffaflık, sürdürülebilir kalkınma, gençlik ve sosyal medya gibi birçok konunun ele alınacağı forum, 11 Temmuz'a kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mütevelli heyeti onursal başkanlığını üstlendiği, "Kudüs-2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" programının devir teslim töreni, ICYF tarafından Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi ile Gençlik ve Spor Bakanlığının iş birliğinde Ankara'da gerçekleştirilmişti.

Kudüs'ün 2018 yılında üstlendiği İslam Dünyası Gençlik Başkenti unvanı, 3 Mart'ta sembolik anahtar teslimiyle 2019 yılı için Katar'ın başkenti Doha'ya devredilmişti.

