Doha metrosu 2022 Dünya Kupası için hazırlanıyor

DOHA (AA) - SERDAR BİTMEZ - Katar, Doha metrosuyla 5 stadyumu birbirine bağlayarak, 2022 FIFA Dünya Kupası için ülkeye gelecek futbol severlere hizmet vermeye hazırlanıyor.

Doha'da Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 2020'de hizmete girecek metro projesi ile taraftarların toplu ulaşımını kolaylaştırması planlanıyor.

Orta Doğu'da ilk kez düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar, yüzde 90 oranında tamamladığı metroyu turnuva için hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Bu şekilde seyircilerin yakın mesafedeki stadyumlar arasında bir saatlik yolculuk yaparak ulaşım sağlaması ve günde birden fazla maç izlemesi planlanıyor.

- Dünya Kupası için hazırlanan ilk metro

Katar'ın en büyük altyapı projelerinden birisi olan metro, Dünya Kupası için hazırlanan ilk metro olma özelliğini taşıyor.

Maçların yapılacağı iki stadyum arasındaki en uzun mesafe 56 kilometre ve en kısa mesafe 5,6 kilometre oluyor.

İki stadyum arasındaki mesafe en fazla bir saat süreceği için grup maçları sırasında ziyaretçilerin aynı günde birkaç maç seyretme imkanı oluşacak.