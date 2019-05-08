Doha metrosu ilk seferini yaptı

2 bin Ataşehirli aynı sofra etrafında iftar yaptı

2 bin Ataşehirli aynı sofra etrafında iftar yaptı

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?

Katar'da yayımlanan Al Sharq gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Casim Selman da memnuniyetini belirterek, "Katar, bölgede kendisiyle yarışıyor ve geleceğe doğru ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi Müdürü Ahmed er-Rumeyhi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Doha metrosunun halka açılması yeni bir dönem başlatıyor. Şüphesiz trafik sıkışıklığı azalacak." ifadesini kullandı.

Katarlı gazeteci Fehd el-İmadi de "Doha metrosu kelimenin tam anlamıyla bir gurur kaynağı. İstasyonlar lüks ve en yüksek standartta. Bilet fiyatları sembolik ve hizmet mükemmel." yorumunu yaptı.

- 3 Hattan oluşuyor

Yetkililerin açıklamalarına göre, Kırmızı Hat'ta seferlerin başlatılmasıyla 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi metro kullanım oranının ve halkın metroya alışmasının ölçülmesi hedefleniyor.

Doha metrosu, "Kırmızı", "Altın" ve "Yeşil" olmak üzere 3 hattan oluşuyor.

Kırmızı Hat projesinin İcra Direktörü Abdurrahman Abdulmelik, bu hafta yaptığı açıklamada, Doha metrosunun 37 istasyonundan 6'sının yer üstünde, diğerlerinin ise yer altında olduğunu söylemişti.

Katar Demir Yolu Şirketi (Qatar Rail), Ekim 2018'de 2022 FIFA Dünya Kupası'na hazırlık çerçevesinde Doha metro projesi için 35 yeni tren satın alma anlaşması yapmıştı.

- Dünya Kupası için hazırlanan ilk metro

Katar'ın en büyük altyapı projelerinden biri olan metro, Dünya Kupası için hazırlanan ilk metro özelliğini taşıyor.

Başkentteki 5 stadyuma doğrudan sefer yapacak sürücüsüz metro, 3 stadyuma ise başka araçlarla aktarma yapılarak ulaşım imkanı sağlayacak.