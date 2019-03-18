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Doha Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Mehmet Akif Ersoy konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 21:00 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu: ​- "Türk milli marşının, diğer marşlara göre ilk ayrıcalığı sadece kendisini daha önceden ispatlamış bir şair tarafından değil; aynı zamanda marşın yazılmasına sebep olan tarihsel süreç içerisinde eylemleriyle de rol oynayan bir kişilik tarafından yazılmış olmasıdır"

Katar'ın başkenti Doha'daki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy hakkında konferans düzenlendi.

"Çanakkale'den İstiklal Marşı'na Bir Karakter Abidesi Mehmed Akif" temalı konferansa, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, akademisyenler ve Katar'daki Türkler katıldı.

Konferansın başında konuşan Doha Yunus Emre Kültür Merkezi Müdürü Dr. Selçuk Kürşat Koca, Mehmet Akif Ersoy'un Türkiye'nin bağımsızlığının kalbini temsil ettiğini belirtti.

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu, birçok devletin milli marş yazarların genellikle ülkenin en iyi şairleri arasından değil, daha sıradan şairler arasından çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

​"Türk milli marşının, diğer marşlara göre ilk ayrıcalığı sadece kendisini daha önceden ispatlamış bir şair tarafından değil; aynı zamanda marşın yazılmasına sebep olan tarihsel süreç içerisinde eylemleriyle de rol oynayan bir kişilik tarafından yazılmış olmasıdır."

Mehmet Akif'in hayatına, şiirlerine, karakterine, resmi görevlerine, devlete ve millete verdiği desteğe değinen Daşçıoğlu, ​Akif'in Burdur milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne seçildiği 1920'de milli bir marş yazılması için ülke çapında bir yarışma açıldığını ve Maarif Vekili Hamdullah Suphi'nin özel bir yazı ile Akif'in bir şiir yazması için ricada bulunduğunu anlattı.

Akif'in yazdığı şiirin 12 Mart 1921'de TBMM'de bütün milletvekillerinin oyu ile birinci seçilerek Milli Marş metni olarak kabul edildiğini aktaran Daşçıoğlu, Akif'in Milli Marş için önceden teklif edilmiş olan 500 lirayı ise orduya hediye ettiğini söyledi.

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'u her birisi ayrı ayrı kendi içerisinde de tartışmalı olan şairliği, mücadelesi ve karakterinin ilgi odağı haline getirdiğine işaret eden Daşçıoğlu, "Şüphesiz bu üç faktörün birbiriyle ilişkisi, birbirini besleyen, destekleyen, hatta iç içe geçmiş bir biçimde ayrılamaz motiflerle kaynaşmış görünen yönleri vardır. Bu yüzden onun şairliğinden söz ederken İslamcılığı veya karakteri hemen hatırlanır." dedi.

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Doha Mehmet Akif Yunus Emre

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