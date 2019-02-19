Doha'da Türk-Katar ilişkilerinin tarihi anlatıldı

DOHA (AA) - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Osmanlı belgelerinde Katar adının ilk kez 1555'te görünmeye başlandığını söyledi.

Katar'ın başkenti Doha'da Yunus Emre Kültür Merkezi ve Katar Üniversitesi İbni Haldun Araştırma Merkezi tarafından "Katar Devletinin Kurucusu Şeyh Kasım bin Muhammed Al Sani Döneminden Bugüne Türkiye Katar İlişkileri" paneli düzenlendi.

Panelde konuşan Prof. Dr. Zekeriya Kurşun tarihten günümüze Türkiye ile Katar ilişkilerini anlattı.

İki ülke arasında güçlü bağlar olduğunu dile getiren Kurşun, "19. yüzyılda başa geçen Katar Emiri Şeyh Kasım bin Muhammed Al Sani'nin Abdulhamit'le ilişkileri çok güçlüydü." dedi.

Birçok tarihçinin ilişkileri 19. yüzyıldan başlattığını hatırlatan Kurşun, bunun doğru olmadığını ilişkilerin Osmanlıların Arap dünyasının doğusuna ulaştığı 16. yüzyıla uzandığını belirtti.

Bu konuda örnekler veren Kurşun, "Katar devletinin kurucusu kabul edilen Şeyh Kasım bin Muhammed Al Sani, bölgede İngiliz nüfuzuna karşı mücadele için Osmanlılardan yardım istedi. Şeyh Kasım ve oğlu Şeyh Abdullah, İngilizlerle imzalanan barış anlaşması gereği Osmanlı askerlerinin Katar'dan çıkışını geciktirmeye çalışmışlardı." dedi.