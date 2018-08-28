Doktor adayı Berika sosyal medyayı sallıyor! Sırf onu görmek için hastaneye geliyorlar

Profesyonel mankenler gibi poz verip fotoğraf paylaşan tıp fakültesi öğrencisi Berika Demir'in davranışı büyük alkış topladı. Kanal D Haber'den İbrahim Konar'ın haberine göre; Genç doktor adayı, sosyal medya üzerinden kazandığı paralarla kendi gibi öğrencilere burs vermeye başladı hatta şimdiye kadar 50 kişiye yardım etti.
'HASTANEYE BENİ GÖRMEYE GELİYORLAR'
Demir, "Şu anda aktif olarak 50 öğrenciye burs verebiliyorum. Bazen hastaneye sırf beni görmek için gelenler oluyor." diye konuştu. Demir, okullar kapalı bile olsa yaz boyunca hastanede. "Özellikle kadınların okumasını istiyorum" diye konuşan Berika Demir, daha önce de fotomodellik yaptığını söyleyerek her şeyin öğrenciler için olduğunu söyledi. Berika'nın hayali bu yıl burs verdiği öğrenci sayısını artırmak.
Daha önce de Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Berika Demir, bin lira ödülle yarışmadan ayrılmıştı.
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