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Doktor adayı Berika sosyal medyayı sallıyor! Sırf onu görmek için hastaneye geliyorlar

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 10:19 | Son Güncelleme

Paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada fenomen haline gelen ve güzelliğiyle dikkat çeken tıp fakültesi öğrencisi Berika Demir sanal alemden kazandığı paralarla öğrencilere burs veriyor. 1 yılda 50 öğrenciye burs veren Berika daha önce de Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'na katılmış.

Profesyonel mankenler gibi poz verip fotoğraf paylaşan tıp fakültesi öğrencisi Berika Demir'in davranışı büyük alkış topladı. Kanal D Haber'den İbrahim Konar'ın haberine göre; Genç doktor adayı, sosyal medya üzerinden kazandığı paralarla kendi gibi öğrencilere burs vermeye başladı hatta şimdiye kadar 50 kişiye yardım etti.

'HASTANEYE BENİ GÖRMEYE GELİYORLAR'

Demir, "Şu anda aktif olarak 50 öğrenciye burs verebiliyorum. Bazen hastaneye sırf beni görmek için gelenler oluyor." diye konuştu. Demir, okullar kapalı bile olsa yaz boyunca hastanede. "Özellikle kadınların okumasını istiyorum" diye konuşan Berika Demir, daha önce de fotomodellik yaptığını söyleyerek her şeyin öğrenciler için olduğunu söyledi. Berika'nın hayali bu yıl burs verdiği öğrenci sayısını artırmak.

Daha önce de Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Berika Demir, bin lira ödülle yarışmadan ayrılmıştı.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Dudaklar silikon, yüzde 10 kg boya. Bumu güzel ?
peki 2. defa yarışmaya katılmak haksızlık değil mi? O kadar başvuru yapıpta yarışmaya katılamayan yarışmacıların hakkı ne olacak? Normalde başvuru yaptığımızda sadece 1 defa yarışmaya kazanma hakkı elde ediliyor, o kadar başvuru yaptık kabul olmuyor, nasıl oluyorda bir yarışmacı 2 defa yarışmaya katılıyor anlayabilmiş değilim.. Amaç reklam mı yoksa rayting mi bilemedim....
hem yüzü güzel hem kalbi
Bu kadar boyayı cilayı estetiği bana yap ben daha güzel olurum... :)))))
estetik güzeli
Helal olsun cogu zenginin yapamadigini yapiyorsun ama orani burani açıp da millete etiket olma gafletine umarim dusmessin ne guzel aklını kanitlamissin ama modellik gibi vs gibi sacma isler pesinde kosup imajini dusurme yolun acik olsun
genç ve güzel o güzel yüreğinize sağlık keşke imkanı olanlarda sizin gibi düşüne bilse imkanı olmayan öğrencilerin elinden tutabilse
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