Doktor ameliyata genç kızını aldı, hastanın kafasına delik açtırdı. Olay savcılığa taşındı

Avusturya'da bir beyin cerrahı ameliyat sırasında imkansızı yaşattı. Doktor, ameliyathaneye kızını aldı, hastanın kafasında delik açtırdı. Olay Ocak ayında yaşandı. Avusturya'da ormanlık bir alanda kafasından yaralanan bir kişi helikopter ambulansla ülkenin güneydoğusundaki Graz Üniversitesi Hastanesi’ne getirildi.

HASTA DEĞİL KOBAY

İddiaya göre, adı açıklanmayan beyin cerrahı durumu ağır olan 33 yaşındaki kafa travması yaşayan hastanın ameliyatına girdi. 13 yaşındaki kızını da yanında götüren doktor, genç kızına hastanın kafatasında bir delik açmasına izin verdi.

AYLAR SONRA ÖĞRENDİ

Ameliyatın iyi geçtiği ancak hastanın tedavisinin devam ettiği kaydedilirken Graz Savcılığının olaydan isimsiz bir ihbarla Nisan ayında haberdar olduğu aktarıldı.

PEŞİNİ BIRAKMAYACAKLAR

Avusturya basınının iddiasına göre, hastanın yaşananları medyadan öğrendi ve Temmuz ayına kadar polisin hastayı bilgilendirilmedi. Hastanın Avukatı Peter Freiberger konuya ilişkin açıklamasında, "Orada yatıyorsunuz. İsteksiz, bilinçsiz ve kobay oluyorsunuz. Muhtemelen bunu ifade etmenin başka bir yolu yok. Bu mümkün değil. Bunu yapamazsınız. Hiçbir iletişim, açıklama ya da özür yoktu, hiçbir şey yoktu. Bu tek kelimeyle onursuzluktur" dedi. Freiberger'in ameliyat ekibine dava açmaya ve mağdur için tazminat almaya çalıştığı öğrenildi.

GÖREVDEN ALINDI

Mayıs ayında beyin cerrahı ve ameliyatta bulunan uzman bir doktor görevden alındı. Ameliyata bulunan diğer 5 kişi hakkında ise soruşturma açıldı.